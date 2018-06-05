ZENITH’TEN ULTRA HAFİF DEFY CLASSIC

5 Haziran 2018 10:29

Zenith, saatçiliğin geleceğini dört harfle özetliyor: DEFY. Yüksek saatçiliğin farklı komplekslik derecelerini kapsayan modern bir koleksiyon. Yeni Defy Classic, 41 mm titanyum kasa, yıldız dekorlu kadran, metal, kauçuk veya deri kayış seçenekleriyle bir karizma örneği oluyor.

Zenith 2017 yılında, saniyenin yüzde birini ölçen benzersiz kronograf Defy El Primero 21 ve birinci nesil Defy Lab’in üretimiyle geleceğin saatçiliğinin ilk bölümünü yazdı. DEFY şimdi de fütüristik DNA’sıyla, pek çok farklı mekanik kompleksliklere sahip eksiksiz bir koleksiyona, üç ibreli ve tarih göstergeli yeni Defy Classic ile adım atıyor. Ultra hafif titanyumdan yapılan kasası, siyahlaştırılmış iskelet mekanizması, yıldız şeklinde açık kadranı ve koleksiyonun orijinal rengini yansıtan mavi tonlarıyla bu saat zarafeti bambaşka boyutlara taşıyor.

Gücünü hassasiyet ve performansın ikonlarından alan DEFY, Defy Classic ile zarif ve spor bir duruş sergiliyor. Saat, dakika, merkezi saniye ve tarih: Temel fonksiyonları, DEFY estetiğinin özünden geliyor. Luminovalı baton tipi büyük saat/dakika ibreleri ve denge ağırlığı sembolik yıldız olan ince saniye ibresi, Zenith’in sembolünü andıran beş şık kolun üzerinde süzülüyor. Fasetli indekslere sahip koyu mavi dakika çemberi, modern finisaja sahip açık mekanizmayı daha da güzel gösteriyor.

Ultra modern açık kadran

DEFY modelin titanyum kasasında, Zenith Atölyesinde üretilen ünlü otomatik Elite 670 baz kalibrenin yeni yorumu bulunuyor. Silikon maşa ve eşapmana sahip olan bu güvenilir ve hassas mekanizma, ultra modern bir açık kadran yaklaşımıyla ilk kez açığa çıkarılıyor. Siyahlaştırılmış, biçim verilmiş ve saat 6 pozisyonunda bulunan kesikli tarih diskine sahip bu saat, 4 Hz salınıma ve 50 saat güç rezervine sahip.

Rahat hareket eden baklalardan oluşan entegre metal kordon, timsah derisi kaplamalı kauçuk kordon veya düz kauçuk kordonla Defy Classic özgünlük ve modernliği bir araya getiriyor.

Çağdaş klasisizmi sevenler için bu şık ve günlük kullanıma uygun saatin, gün ışığı dekorlu kapalı kadranlı, saat 3 pozisyonunda tarih penceresi olan ve açık kadranlı modelle aynı kordon/kayış seçeneklerine sahip bir versiyonu da var.

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