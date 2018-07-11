ZENITH’TEN 2018 MODEL ‘PILOT’ SAATLERİ

11 Temmuz 2018 11:15

Zenith, 2018 yılında birbirinden iddialı Pilot saatleri ile yine saat tutkunlarının akıllarını başlarından alıyor. Asil duruşu ve vintage patinasıyla öne çıkan Pilot Extra Special Chronograph, tamamen siyah kimliğiyle dikkat çeken Pilot Type 20 Chronograph Ton Up ve bronz kasası ile fark yaratan Pilot Type 20 Extra Special 40 mm modelleri, koleksiyonun yalnızca bir kısmı…

Yeni mat mavi kadranı ile Pilot Type 20 Extra Special Chronograph

Hassasiyeti, sağlamlığı, mükemmel okunabilirliğiyle bilinen Pilot Type 20 Special Chronograph, güçlü bronz kasası, yüksek salınımlı El Primero “motoru” ve beyaz (yeşil emisyonlu) SLN Arabik rakamlı mavi kadranıyla ikonik pilot saatlerinin güçlü tipolojisini yansıtıyor. Saniyenin onda birini gösteren bu saat, merkezi saat ve dakika, küçük saniye ve kronograf fonksiyonları ve 50 saat güç rezervine sahip.

“Montre d’Aéronef” ile “Pilot” yazıları Atölye’nin askeri ve sivil havacılığın ilk günlerinde ilk altimetre ve kokpit saati üreticilerinden biri olmasının anısını yaşatıyor.

Havacılık kökenlerine selam duran sağlam titanyum kasa arkası, 1909 yılında Manş Denizi’ni geçen ve kolunda Zenith saat olan Louis Blériot’nun kullandığı uçağı tasvir ediyor. Zenith uçuş enstrümanları logosu, efsanevi Fransız pilotun uçağının gövdesinden ilham alan bir motifle tamamlanıyor. Uzak ufukları keşfetmek için tasarlanan Pilot Extra Special, yağlı mavi nubuk deri kayışla bileği kavrıyor.

Tamamen siyah Pilot Type 20 Chronograph Ton Up

Popüler Pilot Type 20 Chronograph Ton Up serisine mükemmel bir yeni üyenin katılmasıyla 2018 yılında Zenith sevenler ve motosiklet meraklılarının yüzü gülecek. Eskitme paslanmaz çelik, Retro görünüm ve atalarından gelen yüksek cazibeyle, kolonlu çark koordinatörlü bu modern kronograf, tasarımda vintage çekiciliğini kusursuz spor duruşla bir araya getiren bir saat arayan ve kuralların biraz dışına çıkmayı seven herkes için bu yılın olmazsa olmazı.

Tamamen farklı bir araç türü olan café racer motosikletlerinin şeklinden ilham alan Ton Up, Zenith’in pilot saati tasarımını vintage motosiklet yarışı mirasıyla bir araya getirdiği ilginç bir saat.

Birkaç ana özellik saatin kökenini de ortaya çıkarıyor; bunların arasında eldivenle kolay kullanım için tasarlanan soğan biçiminde tepe ve eldiven giyseniz de giymeseniz de faydalı bir özellik olan ve kronografı kolayca etkinleştirmenizi sağlayan büyük düğmeler de var.

Saat 9 pozisyonunda küçük saniye ve 3 pozisyonunda kronograf dakika sayacından oluşan iki bölümlü kronograf düzeni yer alıyor. Efsanevi El Primero otomatik 4069 kalibresi, 50 saat güç rezervi sağlıyor.

Mat kadran siyah kasayla ve seriye özgü yağlı nubuk deri kayışla takım olup motosikletçilerin hayalet gibi sessiz duruşuna sahip oluyor. Daha fazla konfor ve kullanım ömrü için kayışta koruyucu kauçuk astar bulunuyor.

Tercihi ‘Bronz’ olanlara Pilot Type 20 Extra Special 40 mm

Zenith ikonik Pilot Collection’a göz kamaştırıcı 40 mm bronz kasayla yeni bir boyut katıyor. Geniş yivli tepe, büyük boyutlu luminovalı rakamlar ve atalarının tamamen atölyede üretilen otomatik “motoru” ile serinin en son saati, mat mavi veya siyah kadran ve mavi ya da hâkî yeşil yağlı nubuk deri kayışla ve kontrast oluşturan dikiş işlemeyle sunuluyor.

Pilot Type 20 Extra Special 40 mm’nin sağlam bronz kasa arkası, 1909 yılında Manş Denizi’ni geçen ve kolunda Zenith saat olan Louis Blériot’nun kullandığı uçağı tasvir ediyor. Zenith uçuş enstrümanları logosu, efsanevi Fransız pilotun uçağının gövdesinden ilham alan bir motifle tamamlanıyor.

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