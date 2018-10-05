5 Ekim 2018 14:00

90 bini aşkın centilmen, 102 ülkedeki 650 şehirde, prostat kanseri ve erkek mental sağlığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla motosikletlerini Bağdat Caddesinde sürdüler. Bu anlamlı “The Distinguished Gentleman’ s Ride” etkinliğinin sponsorlarından biri de Zenith.

Klasik ve nostaljik motosiklet severler, bu yıl da prostat kanseri ve erkek mental sağlığı çalışmalarına destek olmak için Seçkin Beyefendinin Sürüşü için İstanbul’ da bir araya geldiler…Movember Derneği’ne ve derneğin prostat kanseriyle mücadele ve erkek mental sağlığına desteğine katkıda bulunmak için gerçekleştirilen bir etkinlik.

102 ülke, 650 şehir. 91.000’den fazla iyiliksever insan ve motosikletleri, iyi bir sebep için bir araya geldi.

Hepsinin ortak yönü ne? Tören geçidinde Vintage motosiklet ailesine ait olan cafe racer’lar, bobber’lar, scrambler’lar ve diğer benzersiz geliştirilmiş modeller yollarda gümbür gümbür ilerlerken kaldırım taşları titredi.

Amaç ne? Ödenekleri artırmak. Movember Derneği’nin prostat kanseriyle mücadele ve erkek mental sağlığı programlarını finanse etmek için düzenlediği açık artırmaya destek olmak için yapılan bir etkinlik.

İstanbul Kalamış Set Tur Marina’dan başlayan sürüş sahil yolunu takip ederek Suadiye’den Bağdat Caddesinden dönüldü ve yine başlangıç noktasında sona erdi. Eğlence ve sunumlarla organizasyon devam etti ve sürücüler ile motosiklet tutkunları güzel anlar yaşadılar.

www.Gentlemansride.com/zenithteam

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About the Author: Gunay Demirbag

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