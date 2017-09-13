ZENITH, RANGE ROVER VELAR’I AĞIRLADI

13 Eylül 2017 15:40

Zenith CEO’ su Julien Tornare, markanın yöneticileri ile birlikte 40’ın üzerinde görkemli Range Rover Velar’ı evinde ağırladı.

İsviçre’nin köklü saat üreticilerinden Zenith, önemli bir konuğuna ev sahipliği yaptı. Zenith CEO’ su Julien Tornare, markanın yöneticileri ile birlikte 40’ın üzerinde görkemli Range Rover Velar’ı evinde ağırladı. Zenith imalatını ziyaret eden ekip, saatçilik geleneği ve yeniliği hakkında daha fazla bilgi edinmekten büyük keyif aldı. Dostluk, karşılıklı saygı ve büyük ortaklar arasındaki keyifli, güzel bir gün yaşandı. Ranger Rover ve Zenith El Primero, her ikisi de 1969’da doğdu. Yaklaşık 50 yıl sonra, ikisi de kendi başlarına simgeler haline geldi. Efsaneler sonsuza dek sürer…

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