ZENITH, BU TASARIMI İLE ÇOK KONUŞULACAK!..

11 Temmuz 2018 12:00

Defy El Primero 21, son 150 yıldır Zenith’in genlerinde olan yenilikçi ruhun vücut bulmuş hali. Kullanıcısını mavi bir yolculuğa davet eden Defy El Primero 21 Blue, hem performans hem de mekanik tasarımda atılmış büyük bir adımın simgesi.

1969 yılında Zenith, saniyenin 1/10’i hassasiyetine sahip ilk tam entegre otomatik kolon çark koordinatörlü kronograf mekanizması El Primero’yu üretti. Kusursuzluk görevini en iyi şekilde tamamlayan ve saatçilik efsaneleri yaratma yeteneğini kanıtlayıp ezber bozan bu model, saatçilik tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu nokta asla geçilememişti – şu ana dek. Yarım yüzyıl sonra, Zenith bir kez daha geleneğe meydan okudu ve şu ana dek gelinmiş tüm sınırları zorlayarak bizi saniyenin 1/100’i hassasiyetine ulaştırdı. Yeniden doğan efsane, Zenith Defy El Primero 21, gerçek ve benzersiz bir kılavuz yıldızı olan bu markanın geleceğini temsil eden göz kamaştırıcı 21’nci yüzyıl sembolü.

Zenith sınır tanımıyor…

Zenith Defy El Primero 21, hem performans hem de mekanik tasarımda atılmış büyük bir adımın simgesi. Bu mükemmel saatin yenilenmiş mekanizması, kendisinden önceki meşhur El Primero’yu on kat aşarak 360.000 A/s (50 Hz) salınım yapıyor ve saniyenin 1/100’i hassasiyet sağlıyor. Zarif bir tasarıma sahip bir gösterge bu büyüleyici salınımın etkisini artırıyor: kadran iç çerçevesinde sayıların 1’den 100’e dek sıralandığı bir ölçek bulunuyor ve bunun etrafında saniyenin 1/100’i ibresi yıldırım hızıyla saniyede bir tur atarak saatin talihli sahibine eşsiz bir görsel etki ve gerçeküstü bir zaman yolculuğu deneyimi yaşatıyor. Modern mühendisliğin geliştirme trendini yansıtan ve ideal performans garantisi veren bu inanılmaz mekanik komplikasyon çok az sayıda bileşen kullanılarak yapıldı. Böylece yorucu montaj ve ayarlama işlemleri en aza indirgendi. Önemli ölçüde geliştirilen performansın ve mekanik yapının yanında TIME LAB-Kronometre sertifikalı Defy El Primero 21’in tasarımının ilham kaynağı, varisi olduğu 1969 modelinin güçlü görünüşü.

44 mm beşinci sınıf titanyum kasaya sahip Defy El Primero 21’in açık kadranı, efsanevi orijinal modelin kendine has özellikleri için son derece modern bir arka plan oluşturuyor: yıldız uçlu saniye ibresi, luminova kaplamalı baton tipi büyük ibreler ve elmas kesim fasetli indeksler büyüleyici fütüristik mükemmelliği gururla yansıtıyor.

Defy El Primero 21 Blue ile mavi bir yolculuk…

Zihnimizdeki kasvetli bulutları dağıtıp mavi bulutları çağıran TIMELAB kronometre sertifikalı Defy El Primero 21 Blue, göz kamaştırıcı titanyum kasa ve kasayla uyum içinde olan rodyum kaplamalı indeksler ile ibrelere sahip. Açık kadran saat 12 pozisyonundaki kronograf güç rezervi göstergesini, saat 9 pozisyonundaki küçük saniyeyi, 6 pozisyonundaki siyah 60 saniye sayacını ve Defy El Primero 21’in damgası olan 3 pozisyonundaki mavi 30 dakika sayacını zarif bir gösteriyle sunuyor. Tüm bunlar sıra dışı ve göz kamaştırıcı mavi bir arka plakanın üzerinde bulunuyor. Farklı zevklere hitap etmek için tasarlanan Defy El Primero 21 Blue, sofistike mavi timsah derisi kaplamalı siyah kauçuk, rahat ve esnek mavi kauçuk veya titanyum çift klipsli zarif ve saf titanyum olmak üzere üç çarpıcı kordon seçeneğiyle sunuluyor. 50 saat güç rezervi ve 100 metre su geçirmezliğe sahip bu mükemmel saat, mavi bir yolculuk yaşamak isteyen saat meraklılarının dikkatini çekecek.

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