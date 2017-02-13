ZARİF SAATLERİN ÖZLÜ TANIMI: FREDERIQUE CONSTANT 

13 Şubat 2017 16:54

Şık ve klasik görünümü destekleyen dokunuşları ile yeni Classics Carrée Ladies, Frederique Constant koleksiyonundaki tek kare tasarım olma özelliğini taşıyor.

Classics Carrée Ladies, Frederique Constant’ın koleksiyonları arasında zamanın ötesinde bir zarafeti temsil ediyor. Art Déco’dan ilham alan saat, Frederique Constant koleksiyonundaki tek kare tasarım. 1920’lerin sonlarındaki zarif ve modaya uygun kadınlardan esinlenerek tasarlanan Classics Carrée Ladies, ana akımdan uzaklaşarak farklı ve klasik bir tarz sunuyor.

Dikişsiz hatlar ve zarif cilalanmış kasa, klasik beyaz bir kadran ile “clous de Paris” dekorasyonu ve geleneksel Roma rakam endeksleri gösteriliyor. Pürüzsüz cilalanmış kasa konsepti, kadınsı bilekleri kusursuz bir şekilde harmanlayarak süslüyor.

Sıcak pembe altın kaplamalı paslanmaz çelik kasa ve bordo ince deri kayış birleşerek saat deneyimini çok daha zarif hale getiriyor. Parlak paslanmaz çelik ve mavi deri kayışın ya da tam paslanmaz çelik bileziklerin diğer varyantları, çoğu kadının takdir edeceği farklı seçenekler sunuyor.

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