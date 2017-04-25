ZAMANI ‘AKILLICA’ TANIMLIYOR: TAG HEUER Connected Modular 45

25 Nisan 2017 10:47

TAG Heuer internete bağlanabilirlik ile akıllı teknolojiyi İsviçreli saat üreticilerinin uzmanlığıyla bir araya getiren lüks bir saat yaratabilmek için ikinci kez Intel ve Google ile birlikte çalışmalar yürüttü ve Connected Modular 45 saatini yarattı. Gücünü Intel® Atom™ işlemcisi Z34XX serisinden alan bu saat modelinin işletim sistemi ise Android WearTM 2.0. Tıpkı modern bir GT arabada olduğu gibi güç ve teknoloji bu saatte buluşuyor. İhtiyacınız olan her şey artık parmak uçlarınızda hazır…

İsviçreli saat üreticisi TAG Heuer, akıllı saatlerinin ikinci nesil ürünlerini ortakları Intel ve Google ile birlikte İsviçre ve Kaliforniya’da gerçekleştirilen etkinliklerle tanıttı.

İlk TAG Heuer Connected saatin büyük başarısının ardından, bugün Connected Modular 45 modelini sunmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren TAG Heuer CEO ve LVMH Grup Saat Bölümü Başkanı Jean-Claude Biver şunları söyledi: “Bu İsviçre yapımı saat, yarının lükse ait kodlarını bünyesinde barındırıyor. Bu saat geleceğe bağlanmanızı sağlamakla kalmıyor, basit ve modüler tasarımı sayesinde sonsuzluğa bağlanmaya olanak sunuyor. Yenilikçi, benzersiz ve kendine özgü bu saat Silikon Vadisi’ndeki mevcut en son teknolojilerin en önde gelen temsilcisi ve aynı zamanda da İsviçre yapımı etiketiyle hakiki bir İsviçre saati olma özelliğini taşıyor. Yeni modelimiz lüks akıllı saatler ve bu derece yüksek teknolojiler alanındaki lider konumumuzun vücut bulmuş halidir.”

Intel Yeni Teknoloji Grubu Genel Müdürü ve Şirket Kıdemli Başkan Yardımcısı Josh Walden “TAG Heuer ile kurduğumuz güçlü işbirliği çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için çok sevinçliyiz. Yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle TAG Heuer Connected Modular 45, lüks akıllı saat tanımını değiştiriyor.” derken, Google Android Mühendisliği Başkan Yardımcısı David Singleton ise “TAG Heuer’in zanaatkârlıktaki ustalığını ve Android Wear platformuyla birlikte yarattığı yenilikçiliği sergileyen yeni ve güçlü bir akıllı saat yaratmak için TAG Heuer ile yeniden birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyduk.” dedi.

Kullanıcısına özel kombin fırsatı

Her şeyin ötesinde bu yeni akıllı saat Carrera Modeli olarak üretildi. Avangart tanımının, İmalat Sanatı ve erişilebilir lüks kavramının mükemmel temsilcisi olan ünlü TAG Heuer koleksiyonundaki yerini alan bu modelin çapı zarif bir şekilde 45 mm olacak şekilde tasarlandı. TAG Heuer Connected Modular modeli öncelikli olarak saatin gösterge uçları, kayışı, tokası ve özellikle de kasası yani merkezi modülü değiştirebilir unsurlara sahip olacak şekilde ve özgün saat modelindeki gibi tasarlandı.

Perdahlı parlak veya cilalanmış grade 5 titanyumdan yapılan veya 18K 5N kırmızı altın kaplı modellerin yanı sıra siyah seramik kaplı, elmaslı veya elmassız olmak üzere satışa sunulan mevcut 56 farklı versiyon arasından seçilen saat modelinin tüm dış aksamı isteğe göre istendiğinde değiştirilebiliyor. İsteğe göre seçim yapabilme fırsatı, malzeme ve renk açısından pek çok farklı kombinasyona olanak tanıyor. Sadece kayış için mevcut seçenekler açısından kauçuk, doğal deri veya antrasit gri deri, titanyum ve seramikten imal olmak üzere 18’den fazla seçenek bulunuyor.

Akıllı modüler mekanizmalı saatinizi tamamlamak için 3 ibreli 5 kalibre gibi bir İsviçre yapımı mekanik saat mekanizması ya da dünyanın en prestijli Grande Complication saati ve kronometresi, yani saat zanaatkarlığının nihai ifadesi olan tourbillon mekanizmasını satın alabilirsiniz. TAG Heuer üretimi titanyum ve karbon kasalı kronograf mekanizması Tourbillon Heuer 02-T COSC sertifikasına sahip. Bugün TAG Heuer bu seviyede üretim gerçekleştirmeyi başaran dünyadaki tek üretici konumunda.

Böylece saatinizin kalbi olan modülü kolaylıkla değiştirebilecek, akıllı saatinizi mekanik bir saat dönüştürebileceksiniz.

Akıllı ve güzel

TAG Heuer Connected Modular 45 modeli, Intel ile gerçekleştirilen ortak mühendislik çalışması sayesinde hayatınızı basitleştiriyor. İnanılmaz derecede pratik olan ve saat içinde hazır bulunan GPS seyahatlerinizi ve spordaki performansınızı telefonunuza ihtiyaç duymadan takip edebilmenize olanak tanıyor.

Tüm bu teknolojiler saatinizdeki 50 metre su basıncına kadar su geçirmezlik özelliği sayesinde sizinle beraber su altına da inebiliyor. Artık yüzebilir, koşabilir, kayak yapabilir, keşfe çıkabilir ve hayatınızın tadını istediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. Saatiniz NFC çipi ile temassız ödeme yapabilmenizi ve Android tabanlı PayTM uygulamasıyla uygun satış noktalarında saatinizi kullanarak ödeme yapmanızı mümkün kılıyor ve size zaman kazandırarak artık günlük yaşamınızı da kolaylaştırıyor.

Son olarak saat ekranında kullanılan OLED teknolojisiyle inanılmaz çözünürlük ve muhteşem renklere kavuşacak, oldukça gelişkin saat kadranlarında bulunan yüksek kontrast ile hayranlık verici efekt özellikleri sayesinde gözlerinize inanamayacaksınız!

Kendi kadranınızı kendiniz yaratın

Marka tamamı TAG Heuer’in kimliğine sahip olan 30 farklı saat kadranı geliştirdi ve bu kadranların ünlü panda kadranı gibi bazıları tarihi parçalardan esinlenerek markanın büyük mirasını vurgulamış oldu. Beyaz, siyah, açık gri, antrasit grisi, çikolata kahverengisi, lacivert veya altın renklerinde, güneş ışığında parlayan, iskelet kadranlı, 3 ibreli, GMT sistemli, 1,2 veya 3 sayaçlı kronograf mekanizmalı, ayrıca tarih ve gün takvimli penceresi bulunan bu kadranlar parmağınızın bir hareketiyle kolaylıkla değiştirilebiliyorlar.

TAG Heuer Studio kadran yapılandırıcısı ayrıca müşterilerimize tıpkı bir saat zanaatkârı gibi kendi kadranlarını yaratma şansı sunuyor. Göz açıp kapayıncaya kadar çabuk bir sürede tüm işlevleriyle birlikte kendi standart kadranınızı seçebilir, renkleri değiştirip istediğinizi tercih edebilir, ibreler ve belirteçlerdeki metal görünüşü değiştirebilir, SuperLuminova™ seçeneklerini belirleyebilir ve son rötuşlar için vernikli uçları seçebilirsiniz!

Etkileşimli sayaçlar sayesinde kullanıcılar kadranda en sevdikleri uygulamalardan üç tanesini görüntüleyebilecekler: attığınız adımların sayısını görebilecek, yaktığınız kalorileri izleyebilecek, döviz kurunu takip edebilecek, bir sonraki toplantıya kadar olan boş zamanınızı ekran görebileceksiniz. Bunlar ilgi alanlarınıza göre yapabileceğiniz seçenekler arasından sadece bazıları. İhtiyacınız olan her şey artık parmak uçlarınızda hazır.

Kolay şarj edilebilme özelliği

4G bellek kapasitesi ve en son nesil lityum bataryasıyla tek şarjla tüm gün kullanılabilen TAG Heuer Connected kullanıcısının Google Assistant aracılığıyla iletişim kurmasına olanak tanıyan küçük bir su geçirmez mikrofona sahip bulunuyor. Ayrıca safir kristal dokunmatik ekranı saat üç konumundaki kurma koluyla kullanılabiliyor.

En son çıkan Android Wear 2.0 güncellemesi sayesinde iPhone kullanıcıları artık doğrudan saate yüklenebilen mevcut uygulamalar aracılığıyla neredeyse sonsuz sayıdaki platformlardan ve gelişmiş ekosistemden faydalanabiliyorlar.

Android 4.3+ veya iOS 9+ işletim sistemine sahip herhangi bir cep telefonuyla kolaylıkla senkronize edilebilen bu saat kablosuz temaslı bir şarj aletiyle yeniden şarj edilebiliyor. Saati sadece şarj cihazının üzerine yerleştirerek şarj etmek mümkün.

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