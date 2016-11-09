YENİ YILDA EN ÖZEL ANLAR İÇİN: RAYMOND WEIL

9 Kasım 2016 16:09

Yeni yılın ilk dakikalarında sevdiklerinizi, saat koleksiyonerlerinin vazgeçilmez markası Raymond Weil ile mutlu edebilirsiniz. 40 yıllık bilgi birikimini teknik uzmanlıkla harmanlayan Raymond Weil yeni yılda her anızını özel kılıyor.

İsviçre saat yapımcılığının kusursuz bir örneğini sergileyen Raymond Weil, Freelancer modeliyle en güzel yeni yıl hediyesini vermek isteyenlere hitap ediyor. Sportif şıklığıyla yeni yılda günün her saati tarzına önem veren erkeklerin ilk tercihi olacak Raymond Weil Freelancer, 43.5 mm çelik kasa boyutu ve özel deri kayışıyla bütün bakışları yakalıyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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