YENİ BİR AYRILIK, YENİ BİR OLUŞUM

16 Nisan 2020 00:27

Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard, ve Tudor Baselworld’den ayrıldıklarını Cenevre’de Fondation de la Haute Horlogerie ile yeni bir organizasyon oluşturacaklarını açıkladılar.

Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard ve Tudor Baselworld ile yolları ayırıp Fondation de la Haute Horlogerie ile Cenevre’de yeni bir saat fuarı oluşturmak amacıyla organizasyonlara başladıklarını bildirdiler. Yeni organizasyon 2021 Nisan ayı başlarında Watches & Wonders ile eş zamanlı olarak Palexpo’da yapılacak. Baselworld Yönetiminin fuarı 2021 Ocak ayına ertelenmesinin kararını tek taraflı olarak almasının ardından planlanan organizasyon, saatçiliğin oluşumlarını yeniden şekillendiriyor. Fondation de la Haute tarafından organize edilen Watches & Wonders ile bağlantılı olacak yeni şov Horlogerie, Palexpo’da gerçekleşecek. Amaç markalara, mümkün olan en iyi profesyonel sunum platformunu sağlamak ve saat endüstrisindeki gelecekteki zorlukları başarıyla karşılamak için ortak bir vizyon uygulamaktadır.

Ayrıca, hem İsviçre’de hem de uluslararasında İsviçre saat sektörünün uzmanlığını ve yeniliklerini tanıtmakta önemli bir rol kazanacaktır. Diğer markaların bu oluşuma katılımı da gelecek dönemde olabilecek gibi görünüyor. Yeni oluşumun hedefi daha çok perakendeciler, basın ve VIP müşterilere yönelik olacak.

Rolex SA İcra Kurulu Başkanı ve Montres Tudor SA Yönetim Kurulu Üyesi Jean-Frédéric Dufour şunları söyledi: “1939’dan beri Baselworld’de yer aldık. Maalesef saat şovuna büyük bağlılığımıza rağmen MCH Group tarafından alınan son kararlar sonucunda çekilmeye karar verdik. Rolex tarafından başlatılan tartışmaların ardından, İsviçre saatçilik sektörü için yeni bir şeylerin yapılmaması olanaksızdı. Yeni oluşum, sektörün çıkarını korumak amacıyla saatlerimizi bize hitap eden bir çizgide sunma olanağı sağlayacaktır.

Patek Philippe Başkanı Thierry Stern, “Baselworld’den ayrılma fikri benim için kolay bir karar değildi çünkü Stern ailesinin dördüncü nesli olarak bu geleneksel yıllık etkinliğe katılıyordu. Ama hayat sürekli gelişiyor, işler değişiyor ve dolayısıyla insanlar da değişiyor. Kendimizi sürekli adapte etmek zorundayız. Bugün Patek Philippe artık Baselworld’ün vizyonuyla aynı doğrultuda değil, çok fazla tartışma var ve çözülmemiş sorunlar varsa, güven artık mevcut değildir. Dünyanın dört bir yanından perakendecilerimizin, müşterilerimizin ve basının meşru ihtiyaçlarına cevap vermemiz gerekiyor.

Her yıl İsviçreli saat ustalarından yeni modelleri, mümkün olan en profesyonel şekilde keşfedebilmeleri sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle, Rolex ile yapılan birkaç görüşmenin ardından ve diğer katılımcı markalarla anlaşarak, hep birlikte Cenevre’de uzmanlığımızı temsil eden eşsiz bir etkinlik yaratmaya karar verdik. “

Chanel Watches & Fine Jewellery Başkanı Frédéric Grangié, “CHANEL ortakları gibi bağımsızlığı ve know-how’ı, en üst düzeyde koruma ve teşvik etme arzusunu, İsviçre Saatçiliğinin kalitesi içerisinde paylaşıyor. Bu girişim CHANEL tarihinde önemli bir kilometre taşını işaret ediyor.”

Chopard ve Cie SA Eş Başkanı Karl-Friedrich Scheufele şunları söyledi: “Chopard ilk olarak 1964 yılında yaklaşık 25 metrekarelik bir stand ile Basel fuarında sergilendi. Detaylı incelemeden sonra ailemiz Rolex girişimini desteklemeye karar verdi ve Baselworld’den üzülerek ayrıldık. Bu yeni saat şovunun oluşturulması Cenevre, Watches & Wonders’a paralel olarak gerçekleşecek, saat iş ortaklarımıza ve müşterilerimizle daha güzel bir platforma buluşma ortamı sağlayacak.

Jérôme Lambert, Fondation de la Haute Horlogerie Council adına şunları söyledi: “Fondation de La Haute Horlogerie, tarihi Watches & Wonders’ı daha da güçlendirecek firmaları yeni salonunda 2021 Nisan ayında ağırlamaktan mutluluk duyacağı bir etkinlik olacaktır.”

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About the Author: Gunay Demirbag

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