YARDIM MELEĞİ ‘FREDERIQUE CONSTANT’

22 Aralık 2016 11:33

Frederique Constant, Los Angelas’da gerçekleşen Power of Women etkinliğinde onur ödülü sahibi Laverne Cox, Miley Cyrus, Ava Duvernay, Helen Mirren ve Scarlett Johansson’a hediye saatleri ile destek oldu.

Frederique Constant, Variety’nin 10. kez düzenlenen Power of Women etkinliğine destek vermeye devam ediyor. Etkinliğin sponsoru olmak İsviçreli saat markası için yardım etmenin ve paylaşmanın öneminin vurgulanması anlamına geliyor. Power of Women etkinliğinde Variety tarafından seçilen, Hollywood’un en hayırsever kadınları bir araya geldi: “Orange Is the New Black” ve “Doubt”ın yıldızı Laverne Cox; şarkıcı, söz yazarı ve aktis Miley Cyrus; “13th” ve “A Wrinkle in Time” filmlerinin yönetmeni Ava DuVernay; Oscar ödüllü aktis Helen Mirren ve “Avengers” ve “Ghost in the Shell” yıldızı Scarlett Johansson. Ödüllendirilen bu kadınlar Power of Women girişiminin en güzel örnekleri. Frederique Constant; Laverne Cox, Miley Cyrus, Ava DuVernay, Helen Mirren ve Scarlett Johansson’a değişim için yardım konusundaki muazzam çabaları ve kişisel adanmışları için teşekkür ederek, onur ödülü alan bu isimlere saatlerini taktim etti.

Frederique Constant kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi Aletta Stas-Bax, “Çalıştığımız yardım kuruluşlarının dünya genelinde çocukların ve annelerin hayatlarını daha iyi bir hale getirmek için gösterdikleri çalışma ve adanmışlıktan dolayı çok müteşekkiriz. Dünyanın daha iyi bir yer olması için verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz. Gerçek bağışçılar aslında müşterilerimiz, çünkü her Ladies Automatic satıldığında ortak yardım kuruluşlarımıza destekte bulunuyorlar.” diyerek duygularını dile getirdi.

Marka, 2004’den beri Ladies Automatic koleksiyonundan satılan her saat için çeşitli yardım kuruluşlarına $50 bağışlıyor. Bu yardım kuruşları kalp, çocuk ve kadın üzerine olan kuruşluları da kapsıyor. Frederique Constant’ın “Live your passion”, yani “Tutkunu Yaşa” sloganı sadece saat yapımındaki mükemmellikte değil yardımseverliğe olan bağlılıkta da kendini gösteriyor.

About the Author: Smluxuria

