WATCHES & WONDERS LET’S CONNECT 25-29 NİSAN

25 Nisan 2020 09:47

Lüks saat markaları bu sefer bizim misafirimiz oluyor…

Corona Covid 19 salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamalar, saat dünyasında da değişikliklere ve yeni organizasyonlara neden oluyor. Bunlardan en önemlisi ise ( FHH) Fondation de la Haute Horlogerie’nin Watches and Wonders adlı ( eski adıyla SIHH) yeni bir dijital platformda yapılanması oldu. Her ne kadar koridorlarında koşuşturarak dolaşacağımız bir Palexpo sergi salonunda göremesek de modelleri, onlar bu sefer ilk kez bizim bilgisayarlarımıza ofis ve ev rahatlığımıza misafir olacaklar.Yeni nesil bir fuar olarak internet üzerinden yayına başlayan Watches & Wonders lüks saat markalarının modellerini sergilemek için bu kez kapılarını sanal âlemden Let’s Connect ile açıyor. 30 adet lüks saat markasının bir araya geldiği platform 25 – 29 Nisan’dan itibaren saat severlerle buluşuyor.Saatçilik dünyası, fuarsız geçen bahar ayında ciddi bir organizasyonla markaların en son yeniliklerini keşfetme olanağının sunulacağı etkileşimli bir platformun heyecanı ile yenilikleri keşfediliyor.

ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT, PIAGET

Piaget, Altiplano Ultimate Concept’in incelik yarışında çıtayı çok yukarılara çıkardığını ve bir kredi kartı inceliğinde olduğunu söylüyor. İnanılmaz derecede bir incelikle karşımıza çıkan Altiplano Ultimate Concept veren 2 mm kalınlığında ve şimdiye kadar yaratılan en ince mekanik saat oldu. Şaşırtıcı başarı, diğer şeylerin yanı sıra, saatin kasa arkasını yedek bir ana plaka olarak kullanarak, çarkların genişliğini 0.20mm’den 0.12mm’ye düşürerek ve safir kristali 1 mm’den yaklaşık 0.2 mm’ye kadar incelterek elde etti. Altiplano Ultimate Concept örneği yeni, kobalt bazlı bir alaşımdan üretildi.

A.LANGE & SÖHNE, ZEITWERK MINUTE REPEATER

klasik komplikasyona getirilen yepyeni bir yorum. Saatin vuruş mekanizması – çeyrek saatlik aralıklar yerine on dakikalık aralıklarda çifte vuruş yaparak ses çıkarıyor – zamanın “dijital” gösterimini ikna edici ve mantıklı bir yöntemle tamamlıyor. Vuruş mekanizması saat 10 konumundaki tekrarlayıcı düğmesi aktive edildiğinde kadranda gösterilen zamanı sesli olarak bildiriyor. Gördüğünüzü duyuyor, duyduğunuzu görüyorsunuz. Örneğin saat 7.52’de her saat için bir kez olmak üzere sol taraftaki gong çekici pes sesli gonga yedi kez vuruyor. Ardından on dakikalık aralıklar için iki çift ton duyuluyor ve son olarak sağ taraftaki çekiç iki dakika için iki kez gongu vuruyor. Perdahlı gonglar ve siyah perdahlı gong çekiçleri saat tasarımıyla kusursuz bir uyum içinde.

JAEGER-LECOULTRE, MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR

Jaeger-LeCoultre, Master Control Chronograph Calendar koleksiyonunu yeniden şekillendirdi. 40 mm çapındaki yeni kasası güçlü mekanizmasına ev sahipliği yapıyor. Master Control Chronograph Calendar, Jaeger –LeCoultre’nin ilk kronograf, üçlü takvim ve ay fazını birleştirdiği modeli. Tüm koleksiyonuna sekiz yıl garanti veriyor.

CARTIER, TANK ASYMETRIQUE

Yeni Cartier Tank Asymétrique, Cartier Privé koleksiyonunun dördüncü saati olarak tanıtıldı. Cartier tasarımları içerisinde öncü bir yeri olan Prive Koleksiyonu. Dakiklik ve çekicilik ekseninde, Tank’in orijinal tasarımındaki dikdörtgenin genişletilmesi ve kadranındaki rakamların 30 derece sağa kaydırılmasıyla ortaya çıkan Tank Asymétrique, Cartier’nin artık özel koleksiyonu olan Cartier Privé’e beklenmedik bir saat dahil etti.

PANERAI, LUMINOR MARINA CARBOTECH 44MM,

Geleceğin malzemeleri ile malzemeleriyle elde ettiği yenilikleri saat dünyasına kazandıran Panerai’nin Ar-Ge bölümü soluksuz çalışmaya devam ediyor. Panerai aradan geçen 70 yılın ardından güvenilirliği ve sağlamlığı ile göz dolduran yepyeni bir modelle hem geçmişe saygısını gösteriyor hem de bir kez daha özgün kimliğini yansıtıyor: Luminor Marina Carbotech™ – 44 mm (PAM1118). Yeni Luminor Marina Carbotech™ – 44 mm karanlıkta ışıldama özelliği kazandırdığı yeni detaylarla karakterini ortaya koyarken potansiyel ışık yayma özelliğinin tüm avantajlarından yararlanıyor. Bu uygulama yalnızca kurma düğmesi muhafaza köprüsü ve sıkılaştırma kolu gibi Luminor kasasındaki ikonik unsurlarda değil kenar halkası, kadran üzerindeki ibareler ve kayış dikişinde de göze çarpıyor

