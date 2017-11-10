VICTORINOX’DAN USB’Lİ VALİZ

10 Kasım 2017 22:48

Distribütörlüğünü Eyüboğlu’nun yaptığı Victorinox, seyahat segmentinde geliştirdiği yeni valizi tanıttı. Dayanıklılığı ve sağlamlığı ön plana çıkan Lexicon Hardside, iş seyahatlerindeki zorlukları dikkate alarak tasarlandı. İsviçre ordu çakısından ilham alınarak üretilen ve gizli bölümleri bulunan valizin USB detayı da dikkat çe.kiyor

Victorinox Travel Gear segmentinde geliştirdiği Lexicon Hardside koleksiyonu, sık seyahat edenler için en ideal valiz olma özelliğini taşıyor. Kabin boyu ile uluslararası havalimanlarında size zorluk çıkarmayacak Lexicon Hardside, dayanıklı tasarımında maksimum iç hacim sağlıyor.

Gömme tekerlek ve çekme kollara sahip tasarımıyla iç hacmi artıran Lexicon Hardside, standart kabin boy valizden daha fazla eşya muhafaza ediyor. Sıkıştırma kayışlarıyla eşyaları belli bir düzende tutan valizin iki fermuarlı ağ aksesuar cebi de daha küçük eşyaları rahatlıkla taşımanıza imkan tanıyor. Victorinox’un iş seyahatlerindeki sıkıntılardan ilham alarak tasarladığı valizde dikkat çeken bir diğer özellik ise takım elbise için çıkarılabilir büyük fermuarlı bölme oluyor.

USB detayıyla benzersiz bir özellik kazanan Lexicon Hardisk de, iç cebe entegre USB bağlantı noktasına sahip. Zor durumlarda elektronik cihazı şarj edebilen valizde gizlenmiş kalem, sim kart değiştirme aracı ve kimlik etiketi bulunuyor. Çift katlı YKK® fermuarlara ve entegre bir Travel Sentry® onaylı kombinasyon kilidine sahip olan valiz çizilmelere ve darbelere karşı ultra dayanıklı.

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About the Author: Gunay Demirbag

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