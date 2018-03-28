VERSACE’DEN İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU
İlkbahar/Yaz 2018 sezonunda görkemli Versace Shadov saat koleksiyonu, saat tutkunlarıyla buluşuyor. Kadranın merkezinde yer alan ışıltılı Medusa figürü ve füme degrade tonları, saat koleksiyonunun çarpıcı şıklığını gözler önüne seriyor. Yuvarlak hatlara sahip dikdörtgen formda kasa, altıgen bezel ve çivilerle süslenmiş egzotik tasarıma sahip kayış ile Versace kadınının şıklığı bu özel koleksiyonla vurgulanıyor. Alışılageldik stilin dışında tasarlanan kontrast kadran çevresi, siyah gölge ile renklendirilerek kadran merkezindeki tonla birlikte yansıma efekti yaratıyor.
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