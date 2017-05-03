VACHERON CONSTANTIN’İN YENİ CEO’SU LOUIS FERLA

3 Mayıs 2017 10:35

İsviçre’nin köklü saat yapım firmalarından Vacheron Constantin’de görev değişimi yaşandı. Juan-Carlos Torres, Yapımevi Başkanlığı’na atanırken, Louis Ferla markanın yeni CEO’su oldu.

İsviçre yüksek saatçiliğinin zirvesinde yer alan markalardan Vacheron Constantin’de görev değişimi yaşandı. Firma; Juan-Carlos Torres’i yapımevinin başkanlığına, Louis Ferla’nın ise CEO’luğa atandığını dünya kamuoyuna duyurdu.

Vacheron Constantin’e 1981 yılında katılan Juan-Carlos Torres, 2005 yılından bu yana CEO’luk görevini yürütmekteydi. Kendisi, bundan böyle başkan ünvanıyla, yürütme yetkisi olmadan devam edecek.

Richemont Yönetim Kurulu Başkanı Johann Rupert, kendisiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Grubun Vacheron Constantin’i satın almasından bu yana, Juan-Carlos Torres marka için güçlü bir yönetici oldu. Şirket, onun sayesinde büyük gelişim gösterdi. Başarılarla dolu kariyerinden ve tüm katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederim.”

Juan-Carlos Torres ise, “36 yıldır yönettiğim şirketin dizginlerini Louis Ferla’ya vermekten dolayı son derece gururluyum. Yapımevinin 3 asırdır koruduğumuz değerlerini ileriye taşıma görevini bundan böyle Louis üstlenecek.” sözleri ile duygularını dile getirdi.

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