VACHERON CONSTANTIN’DEN SIHH’A ÖZEL YENİLİKLER

18 Ocak 2018 17:56

Vacheron Constantin yeni koleksiyonu FIFTYSIX’i SIHH Fuarı’nda tanıttı…

Vacheron Constantin’in retro-modern yeni modeli, 1956 yılında lanse edilen ikonik 6073’ün çağdaş bir yorumu. İlhamını tarihi bir modelden alan, bir o kadar da çağdaş olan koleksiyon, modern ve rahat şıklığın temsilcisi.

Kurulduğu yıl olan 1755’ten bu yana kesintisiz olarak üretim yapan dünyanın en eski Cenevreli saat üreticisi Vacheron Constantin, koleksiyonerlerin ve saat tutkunlarının kalbinde farklı bir yere sahip. Ve yapımevi, FIFTYSIX adlı koleksiyonla tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Bu bir dönüm noktası çünkü 1956 yılına ait, tarihi bir modelden esinlenilerek yaratılan FIFTYSIX, Haute Horlogerie’nin kapılarını tüm saat severlere açıyor.

İsmi ve tarihi 6073 referanslı simgesel modeli anımsatıyor; ancak, yeniden yorumlanan çizgileri onu farklı kılıyor. Ayrıca, 6073’ün diğer bir özelliği, Vacheron Constantin’in 1950’lere ait her modelinde rastlanan, kadran klasisizmiyle cüretkâr kasa kontrastının mükemmel uyumu… Öyle bir model ki, geleneğe olan saygı ile yenilikçiliğe olan eğilimin mükemmel birlikteliğini gözler önüne seriyor.

1950’ler yuvarlak kasa saatlerin altın yıllarıydı; o dönemde estetik zarafet ve benzersiz yeni fikirler keşfetme arzusu hüküm sürüyordu. 6073’ün, Vacheron Constantin tarihine adını yazdırmış olmasının en önemli sebeplerinden biri, Kalibre 1019/1’in yapımevinin ilk otomatik mekanizmalı saatlerinden birisi olması.

1956 yılında tanıtılan 6073 ile, 2018 yılında tanıtılan FIFTYSIX’in arasında ruhen olduğu kadar form olarak da ortak karakter özellikleri mevcut. Ancak, tarihinde ilk defa klasik bir koleksiyon hem altın, hem de çelik versiyonlardan oluşuyor.

260 yılı aşkın bir süredir, kalite standartlarına cevap verebilmek amacıyla sürekli yenilenerek geliştirilen çalışmalar bugün markanın amblemini mükemmellik sembolü haline getirmiştir.

FIFTYSIX koleksiyonu içerisinde 3 farklı model bulunuyor; İlki, tarih göstergeli 40mm’lik çelik veya pembe altın versiyonları bulunan ve kalbinde Kalibre 1326 atan FIFTYSIX Self-winding, ikincisi haftanın günleri, tarih ve güç rezervi göstergeli 40mm’lik çelik veya pembe altın versiyonları mevcut olan 2475 SC/2 Kalibreli FIFTYSIX Day-Date ve üçüncüsü, çelik veya pembe altın, 40mm’lik kasasının içinde tamamiyle Vacheron Constantin tarafından geliştirilip, üretilen Kalibre 2460 QCL/1 ile hayat bulan, ayın safhaları göstergeli ve eksiksiz takvim özellikli FIFTYSIX Complete Calendar.

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