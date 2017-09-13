VACHERON CONSTANTIN’DEN 6 YENİ ‘TRADITIONNELLE’ MODELİ

13 Eylül 2017 14:29

Vacheron Constantin, 6 yeni Traditionnelle modeli ile sadece teknik alandaki öncülüğünü bir kez daha kanıtlamakla kalmıyor aynı zamanda, nesillerden nesillere aktarılmış saatçilik mirasına da saygıda bulunuyor.

Traditionnelle ailesine katılan 6 yeni model, 18. yüzyıl geleneğinden miras kalan zorlu saatçilik sanatının çağdaş birer yorumu. Kadranlarının arduvaz grisi, 6 yeni “Traditionnelle”in ortak rengi. Cenevre Mührü’ne sahip Traditionnelle’ler güvenirlilik ve ustalık konusundaki en yüksek standarttaki kriterlere cevap veriyor. Yuvarlak kasa, zarif çerçeve, demiryolu görüntülü dakika çizgileri, yunus formundaki akrep ve yelkovan ile Traditionnelle koleksiyonunun kimliğini oluşturan belirleyici özellikleri taşıyorlar. Pembe altının sıcak ışıltısı, opalin kadranın arduvaz grisi rengini ön plana çıkartıyor. Ve siyah krokodil kayış, kompozisyonu tamamlıyor.

Pembe altın kasanın içerisinde çapları 44 ve 42 mm olan Traditionnelle Kalibre 2755 ve Traditionnelle 14-day tourbillon, nadir görülen teknik birer komplikasyon. İlki, “haute horlogerie”nin 3 önemli komplikasyonunu bir araya getiriyor; merkezcil çalar saat regülatörlü tourbillon, perpetual calendar ve minute repeater. Aynı şekilde istisnai olan diğeriyse, yine yapımevi imzalı Malta haçı şeklinde kafes oymalı bir Tourbillon ve 14 gün güç rezervine sahip. Bütünüyle Vacheron Constantin tarafından geliştirilip üretilen elle kurmalı mekanizmaya sahip her iki model de, saatçilik konusundaki mükemmelliği yansıtıyorlar.

Traditionnelle koleksiyonunda sofistike mekanizmaların yanı sıra mütevazı bir şıklık sergileyen daha sade modeller de bulunuyor. Öyle ki her model 1755 yılından beri kesintisiz olarak saat üreten yapımevinin köklü ve zengin tarihçesine şahitlik ediyor. Klasik fonksiyonlara sahip modeller bu tarihçenin çağdaş ve yeni temsilcileri; ultra-ince otomatik kalibreli Traditionnelle saat ve dakika göstergesine, Traditionnelle day-date & power reserve takvim ve güç rezervi göstergesine ve diğeri de saat 9 hizasında sanise göstergesine sahip. Aralarından birinin kalbinde, tamamiyle Vacheron Constantin tarafından geliştirilip üretilen, 144 bileşenden oluşan 2.45 mm’lik ultra-ince Kalibre 1120 atıyor. Traditionnelle ailesini zenginleştiren yeniliklerin sonuncusunda saat 6 hizasında sanise göstergesi mevcut ve 3 günlük güç rezervine sahip.

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