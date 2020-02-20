UTKU VARLIK “SANRI”LARI RESİMLEDİ

20 Şubat 2020 12:55





Bozlu Art Project Mongeri Binası, 3 Mart – 8 Nisan 2020 tarihleri arasında Utku Varlık’ın “Sanrı” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Varlık, yeni sergisinde sanrılarının peşinden giderek, tıpkı Baudelaire’in ifade ettiği gibi “Düşlerin tek gerçeklik olduğuna inananlara,” bir pencere açıyor resimlerinde. “Geceleri çıkıp gittiğim pencere hep sonsuzluğa açık, kuzey yıldızıyla karşı karşıya, gündüz ise bir parka bakıyor, çocukların oynadığı…” diyen Varlık’ın “Sanrı” isimli sergisi “düş yoksunu” bir dünyadan kaçış şiiri adeta…



Utku Varlık’ın “Sanrı” isimli sergisi kendisini yıllardır etkileyen yazar ve şairlere bir saygı duruşu niteliğinde. Varlık, Rilke’den alıntı yaparak şöyle başlıyor söze: “Ve kadınlarda ne hüzünlü bir güzellik vardı; gebe olup ayakta durdukları vakit, ince uzun ellerinin, kendiliğinden üzerine düştüğü şişkin karınlarında iki meyve taşıyorlardı: biri çocuk, biri ölüm. Tamamen boşalmış yüzlerinde görülen yoğun, adeta besleyici gülümseme, bazen bunların ikisinin birden büyüdüğünü düşünmelerinden ileri gelmiyor muydu?”

“Sanrı, benim yaptığım resmi oluşturan bir fenomen; tüm yaşantımda yaptığım “tinsel” gezilerin bir anlatımcısı; insanın gizemine dair birçok anlam gibi.” diyen Varlık izleyicileri şiirden, düz yazıya, sinemaya kadar çeşitli alanlardan beslendiği “sanrı bahçesine” davet ediyor.

3 Mart – 8 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek sergiyi gezen ziyaretçiler Utku Varlık’ın Rilke’nin “Malte Laurids Brigge’nin Notları” kitabından hareketle 1964 yılında Necati Ayden’le birlikte yapmış oldukları kısa filmden bazı imajların da kullanıldığı sergi videosunu

izleyebilecekler.



Utku Varlık

1942 yılında Bolu’da doğan Utku Varlık, 1961 yılında girdiği Güzel Sanatlar Akademisi Resim

Bölümü’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde resim eğitimi, Sabri Berkel atölyesinde ise gravür ve

litografi eğitimi alır. Akademi’den 1966 yılında mezun olan Varlık, 1970 yılında devlet bursu ile Paris’e

gider. 1971 – 1974 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nde George Dayez ile, 1973 – 1975

yılları arasında da Cachan Atölyesi´nde litografi çalışır. İlk sergisini 1965 yılında Cenevre’de açan Utku

Varlık, daha sonra aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Valence, Salzburg, Nürnberg, Münih, Köln,

Hamburg, Stuttgart, Neuchâtel, Honfleur, Rennes ve Paris’in bulunduğu birçok kentte düzenli olarak

sergiler açar. Çalışmalarını 1975 yılından beri Paris’te sürdüren Varlık’ın eserleri İstanbul ve Ankara

Devlet Resim Heykel müzelerinde, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde, Merkez Bankası ve İş Bankası

koleksiyonlarında, Amerika Birleşik Devletleri Ben and Abey Gray Vakfı’nda, Paris Belediyesi ve Paris

Ulusal Kütüphanesi koleksiyonlarında ve Lyon Müzesi’nde temsil ediliyor. Sanat yaşamına başladığı

yıllarda dışavurumcu anlatımla figürlerini biçimlendiren Utku Varlık, 1960 ve 1970´lerde dönemin

politik yaşamından etkilenerek yaptığı resimlerinde de bu anlatım biçimini kullanmıştır. Sanatçı

1975´ten sonra dışavurumcu anlatımdan ve toplumsal konulardan uzaklaşmış, düşsel bir anlatım

biçimine yönelmiştir. Sanatçı için figür, sürekli ve asal olan doğanın yaşayan öğelerinden biridir ve

yansımasını doğada bulur.



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About the Author: Gunay Demirbag

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