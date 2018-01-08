ÜST DÜZEY BİR MEKANİK KRONOGRAF: BREITLING 

8 Ocak 2018 14:42

Breitling, en karmaşık saatçilik komplikasyonlarından biri olan kendi ürettiği rattrapante kronograf mekanizmasını tanıtarak kronograf alanındaki ustalığını bir kez daha kanıtlıyor.

Profesyonellere yönelik enstrümanlar üretme ruhuyla geliştirilen Breitling ürünü Caliber B03, COSC’dan resmi kronograf onaylı, azami düzeyde tutarlılık, sağlamlık ve güvenilirlik sunan inovatif yapıyla fark yaratıyor. Teknik alandaki bu büyük yeniliği tanıtmak için ise Breitling sembolik modeli olan, ünlü Navitimer’ı seçti.

Yalnızca birkaç saat markası kendi mekanik kronograf mekanizmalarına sahip. Daha da azı ise, tamamen kendi atölyelerinde geliştirilmiş ve üretilmiş olan rattrapante kronograf mekanizması sunabiliyor. Kendi üretimi Caliber B03’ü piyasaya sürerken Breitling bir kez daha mekanik kronograflar alanındaki lider konumunu sağlamlaştırıyor. Aynı zamanda, özellikle saat 2 konumundaki ilk bağımsız butonun (1915), ikinci bağımsız butonun (1934) ve ilk otomatik kurmalı kronografın (1969) icadıyla dikkat çeken, bu tür enstrümanların geliştirilmesi alanındaki kritik rolünü de bir kez daha hatırlatıyor.

Hala dönmeye devam eden birincisini “yakalamadan” (Fransızca’da rattraper) önce ara bir zamanı ölçebilmek için diğeri durdurulabilen iki üst üste yerleştirilmiş merkezi kronograf ibresiyle birlikte, rattrapante kronograf üretilmesi en zor saatçilik mekanizmalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yüzden bu “Büyük Komplikasyon” genellikle küçük seriler halinde üretiliyor ve saatçilerin uzun soluklu bir ayarlama ve hazırlık sürecinden geçmesini gerektiriyor (rattrapante çarkının ve pinyon dişlisinin açıklığını ayarlamak, yayların gerilimini ayarlamak, klipslerin sürtünme düzeyini ayarlamak, vb.)

Mekanizma sadece 28 parçadan oluşuyor

Otomatik kurmalı rattrapante kronografı Caliber B03’ü geliştirirken Breitling, benzersiz bir kullanıcı dostluğuna sahip ikinci zaman dilimleri veya dünya zamanı göstergeleri gibi diğer faydalı fonksiyonların da eklenmesine olanak sağlayan akıllı bir platform olan Breitling üretimi Caliber 01’ini temel alarak çalıştı. B03 dolayısıyla 70 saatlik bir güç rezervi ve yenilikçi, modüler-tip bir mimari de dahil olmak üzere bu yüksek performanslı ‘motorun’ tüm avantajlarını aldı. Rattrapante kronograf mekanizması yalnızca 28 parçadan oluşuyor. Bu parçaların çoğunu ana platin ile takvim mekanizması arasına yerleştirilen bir modülde toplamak yalnızca üretimi ve montajı değil, aynı zamanda bakımı da kolaylaştırıyor, çünkü saat ustası her türlü servis veya tamirat işlemi için modülü tek bir blok halinde çıkarabiliyor.

45 mm’lik bir kasayla donatılmış olan Navitimer Rattrapante (şeffaf bir kasa arkasıyla donatılmış halde) çelik ve 250 parçalık kırmızı altın sınırlı üretim seriler halinde sunuluyor. Saatlerin her ikisi de gümüş tonlarındaki sayaçları ve klasik Navitimer görünümünü yansıtan iç bezeli için bir fon oluşturan özel bronz renkli kadranlarıyla dikkat çekiyor. Son derece zarif bir ayrıntıyla, genellikle Navitimer kronograf ibrelerinin temelini süsleyen çapa sembolüyle B logosu bu modelde iki saniye ibresi arasında bölünmüş durumda: B kırmızı kronograf ibresinin, çapa ise rattrapante kronograf ibresinin üzerinde yer alıyor. Bu da rattrapante kronograf özelliği durdurulduğunda iki parçanın ayrıldığı, ibreler tekrar birleştiğinde ise markanın imzasının yeniden oluştuğu anlamına geliyor. Saat 3 konumunda tepede yer alan rattrapante kronograf butonu bir zamanlama işlemi esnasında farklı zamanları ölçmek veya birden çok yarışmacının sonuçlarını kıyaslamak için istenen sıklıkta rattrapante kronograf ibresini durdurup tekrar çalıştırabilmeyi sağlıyor.

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