ÜNLÜ SAAT MARKASI KIRMIZI HALIDA

24 Şubat 2020 13:24

Emmy Ödülleri 71. kez Los Angeles’da gerçekleştirildi. Sanatçılar bir birinden etkileyici kıyafetleri ile kırmızı halı üzerinde poz verirken, zarafetlerini tamamlayacak en önemli aksesuarlardan biri saatleri oldu. Heyecanlı gecede kalp atışlarına eşlik etmesi için bileklerinde IWC’yi tercih eden genç yetenekler ilgi çekti.





Liam Cunningham (sol) – IWC Portofino Hand-Wound Eight Days (IW510106 ve Isaac Hempstead (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)





Kit Harington – IWC Da Vinci Automatic Moon Phase 36 (IW459306) Photo by Frazer Harrison/Getty Images







Timothy Simons – IWC Portugieser Automatic (IW500710) Gary Cole, Reid Scott, Kevin Dunn, Matt Walsh ve Timothy Simons (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)





Sacha Baron Cohen – IWC Portugieser Chronograph (IW371482) Photo by Frazer Harrison/Getty Images





Sterling K. Brown – IWC Portugieser Automatic (IW500710)Photo by Frazer Harrison/Getty Images



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Nikolaj Coster-Waldau – IWC Portugieser Perpetual Calendar (IW503404)ve Nikolaj Coster-Waldau (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)





James Van Der Beek – IWC Ingenieur Automatic (IW357003) Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic

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About the Author: Gunay Demirbag

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