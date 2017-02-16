ULYSSE NARDIN TEKNOLOJİYE ÖNCÜLÜK EDİYOR

16 Şubat 2017 16:00

Yüksek saatçilik platformundan, saat mühendisliğine yenilikler getirmeye devam eden Ulysse Nardin’in başarılı CEO’su Patrick Hoffman’dan 2017’nin heyecan verici yeniliklerini dinlemek için İstanbul’da bir araya geldik.

İsviçre yüksek saatçiliğin önemli markalarından Ulysse Nardin’in CEO’su Patrik P. Hoffmann, Şark Saatçilik merkezinde SIHH 2017’de sergiledikleri ürünleri bizzat kendisi tanıttı.

Patrik P.Hoffman, markanın efsanevi isim Rolf W.Schnyder ile tanıştıktan sonra dünya çapında bugünkü konumuna gelmesini sağlayan önemli bir isim. Cenevre’de düzenlenen SIHH 2017 organizasyonundan sonra markanın yeniliklerini bir kez daha geniş kitlelere tanıtmak için İstanbul’a geldi. Kar serpiştiren soğuk bir havada Ulysse Nardin’in Etiler merkeze taşınan butiğini de gezme şansını elde ettiğimiz, çok sıcak bir toplantı oldu.

Hoffmann, SIHH fuarına ilk kez katıldıklarını belirterek şunları söyledi: “SIHH fuarında sergilediğimiz yeniliklerimizi bir kez de burada sizlerle paylaşmak istedik. Regatta, bu yıl öne çıkan önemli bir modelimiz. Bu yıl SIHH’te üç önemli özelliğimizi tanıttık. Birincisi, üretimimiz; saatin bütün iç parçalarını tamamıyla kendisi üreten sayılı firmalardan biriyiz. Bunu yapabilmemizin en önemli sebeplerinden biri; silisyum teknolojisine sahip olmamız, çok ince denge yayı üretebilmemizdir. Diğer temel özelliğimiz, icat anlamındaki yenilikçi çalışmalarımız ki Ulysse Nardin için bu çok önemli. 2001 yılından itibaren saatin en zor bölümü olan saat maşası üzerinde çalışıyoruz. Geleneksel yollarla bulduğumuz çark yarı çelik yarı pirinç dışında araştırmalar yapmaya başladık. Alüminyum ise, çok yumuşak bir madde. Daha sonra Ar-Ge bölümümüz bir araya gelerek alüminyum dışında çarklar ürettiler. Alüminyum çok yumuşak bir madde olduğu için mekanizmanın içerisine koyduğumuzda geçici bir süre için çalışma sağlıyordu. Daha güçlü bir materyal aradığımızda karşımıza silisyum çıktı; güçlü, manyetik değil ve suya konulduğunda yüzecek kadar hafif. Bunun yanı sıra, saatlerin en önemli problemi olan yağlanma sorununa da çözüm getiriyordu.”

Amerika Tekne yarışlarında Artemis takımının resmi destekçisi olan marka, bu yarışın olmazsa olmaz kurallarını, yarışçılara daha da kolaylaştıracak hale getiren ve daha önce uygulanmamış bir yeniliği bileklere taşıyor.

“Marine Regatta modelinin patentli regatta kronografı, geriye sayım zamanlamasına sahip. Yani yarış öncesi start anından 10 dakikalık süreyi kendi geri sayarak ve saniye ibresi saate hiç dokunma gereği duymadan 0’a gidiyor, yarış startı birlikte 0’dan başlıyor. Yarış öncesi bahsettiğimiz 10 dakika, yarışçıların yarış anına kadar geçen çok önemli bir süre. Bu süre içerisinde hazırlıklarını yaparlar. Bu da bizim zaman makinamızı daha komplike bir hale getiriyor. Kronograf olarak yarış süresince çalışmaya devam ediyor.”

Patrick Hoffman ayrıca markanın Freak modelinden de bahsetti ve 2017’de model daha da büyüleyici olarak karşımıza çıktı. Yeri gelmişken Ulysse Nardin InnoVision 2’nin saatçiliğe kattığı yeniliklerden bazılarını bir kez daha hatırlatalım; 10 adet yenilik var içerisinde.

Freak ile markanın bizleri tanıştırması 10 yıl öncesine dayanıyor. Bileklere taşınacak kadar minyatürize edilmiş ve birçok teknolojiye ilham kaynağı olacak yeni element ve teknik ile donanımlandırılmış. LIGA ve DRIE (derin reaktif-iyon aşındırma) teknolojilerini kapsıyor. Aslında marka bu model ile 10 yıldır teknolojiye öncülük ediyor diyebiliriz. En önemli özelliklerinden biri saat maşası. Ulysse Nardin’in Dual Constant eşapmanını taşıyor. Silikon yapı ile güçlendirilen maşa 2 adet patenti bulunuyor. Ayrıca InnoVision2’ın dengesi silikon denge çarkı ve yayından oluşuyor. Çok sayıdaki saat imalatçısı tarafından kabul edilen uygulama oldu.

Sporcuların hareketli yaşamlarına destek getiren uygulaması ise kurulum sistemi olan “Grinder” otomatik kurulum sistemi oldu. Gerçekten muhteşem bir zekâ ve uygulama örneği olarak açıklayabiliriz. Saatin kurulması için hareketin hiç şekli önemli değil en küçük bir hareket saatin kurulmasını sağlıyor.

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