UÇUŞ TUTKUSUYLA KANATLANAN TASARIM

17 Nisan 2018 08:46

Cartier yeni Santos de Cartier kampanyasının açılışını Seb Edwards’ın yönettiği ve Jake Gyllenhaal’un rol aldığı 60 saniyelik filmle yapıyor, hayal gücünün kanatlanıp uçmasını sağlıyor. Pilot Alberto Santos-Dumont’a bir saygı duruşu olan film, Dumont’un gözü kara, macera peşindeki ruhunu ve her zaman daha da ileriye gitmek isteyen sonsuz arayışını kutluyor.

Film, Alberto Santos-Dumont’un karakterinden ilham alıyor ve Louis Cartier’in de arkadaşı olan bu öncü havacılık uzmanı, kendini göklere adamıştı. Hayatına, mümkün olanın sınırlarını zorlama ve hayalini gerçekleştirme arayışı damga vurgu. Bu sonsuz tutkunun hikayesi, Dumont’un maceraperestliğini ve neredeyse mistik havalanma arzusunu yansıtan 60 saniyede anlatılıyor. Gerçekliğin sınırlarından kaçarak bilinmeyene ulaşmak için böylesine korkusuz ve özgür ruhlu bir arayışı görüntülerle anlatmak isteyen Cartier, film için eğitimini New York’ta alan ve ödüllü kampanyalarıyla tanınan İngiliz yönetmen Seb Edwards’la çalıştı. Edwards, “Bu macera dolu öyküyü Cartier’in gözlerinden, mümkün olan en yakın biçimde anlatmak için Fellini tarzı bir fantezi dünyası yaratmak istedim. Alberto Santos-Dumont’un ruhunu ve uçmaya, hıza ve tehlikeye duyduğu arzuyu yakalamaya çalıştım. Rüyalarının neye benzeyebileceğini hayal etmeyi ve capcanlı görüntülerle dolu, bir tür soyut fantezi ortaya çıkarmayı seviyorum.” dedi. Seb Edwards, Cartier kampanyasına güçlü imzasıyla damga vururken, olağanüstü estetiğini ve referanslarla dolu, mitsel şiirselliğini de esirgemiyor. Amerikan oyuncu ve yapımcı Jake Gyllenhaal ile sanatsal işbirliği ise oldukça düşünceli ve değerli sonuçlar ortaya çıkarmış. Santos de Cartier efsanesi, gözlerimizin hep bulutlarda olmasını sağlayacak.

Related Posts

About the Author: sm luxuria

« GECENİN YILDIZI ‘JAEGER-LECOULTRE POLARIS MEMOVOX’