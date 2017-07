ÜÇ BOYUTLU KADRANI İLE MANUFACTURE ROYALE ‘ADN’

4 Temmuz 2017 09:58

Manufacture Royale’in ADN koleksiyonu, kendinden önceki “Opera” ve “Androgyne” isimli koleksiyonların elementlerini taşıyor: Fantastik Steampunk tasarım ve çerçeve gibi kusursuz bir kasa dizaynı. Mükemmel iskelet görünümünün altında, markanın onuncu kalibresi olan “calibre MR10” saate adeta can veriyor.

Manufacture Royale markası, ADN (DNA’nın Fransızcası) Street Art isimli koleksiyonuyla birlikte çağdaş sanatla inovasyonu birleştirirken; markanın köklerine de bağlı kalmayı başarmış. Her ADN koleksiyonuna ait model kendine has estetik özellikler içermekte. Mükemmel iskelet görünümlerinin altında, markanın onuncu kalibresi olan “calibre MR10” saate adeta can veriyor. 60 saniyede tam turunu tamamlayan Fliying tourbillon’una orijinal bir jump-hour saat göstergesi eşlik etmekte.

ADN koleksiyonu, kendinden önceki “Opera” ve “Androgyne” isimli koleksiyonların elementlerini taşıyor: Fantastik Steampunk tasarım ve çerçeve gibi kusursuz bir kasa dizaynı. Saatin 46mm çapındaki kasası Steampunk (buharla çalışan makinelerden, mekanik sanayiden etkilenerek yaratılmış eserler) efektini verebilmek için tekrardan tasarlanmış. Saati kayışa bağlayan lugları, mobil bir şekilde hareket etmekte. Bezelinde ise, tam 12 adet maskülen görünümlü vidası bulunuyor.

Üç boyutlu iskelet kadranından elle kurmalı muazzam mekanizması görünüyor. Saat 12 yönündeki diskte, jump hour penceresinden zamanı okuyabilirken, büyük diskteki tek ibre sayesinde dakikayı okuyabiliyorsunuz. Saatimiz “two time zone” fonksiyonalitesine sahip; yani çift zaman dilimini birden, tek seferde gösterebiliyor. Saat 4 yönündeki disk, seyahat ettiğinizde kendi yerel zamanınızı da aynı anda okuyabilmenize yarıyor. İki disk de birden birbirinden bağımsız olarak çalışabilirken, tek kurma kolundan ayarlanabiliyorlar.

Ön taraftaki safir kristal camına kasa arkasında da 4 adet vidayla oturtulmuş başka bir safir cam eşlik ederek, saatin transparan bir görünüm kazanması sağlanmış. Çelik, DLC-çeliği, işlenmiş karbon veya rose gold kasa materyali seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Deri veya rubber kayış tercihinizi de değerlendirebiliceğiniz saatimizde tam 80 saatlik bir güç rezervi bulunuyor.

