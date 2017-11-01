TUDOR HERITAGE BLACK BAY CHRONO

1 Kasım 2017 23:16

Tudor, geleneklerinden ilham alarak daha da güçlü tasarladığı Black Bay Chrono modelini ilk kez Baselworld 2017’de tanıttı.

Tudor, ilk kronograf modelini takipçileri ile Heritage Black Bay Chrono modelinde tekrar buluşturuyor. Kendi atölyesinde geliştirip ürettiği etkileyici bir model. Aslında DNA’sı markanın birçok modelinin tasarımını etkilemiş. Uzun yıllardır kullandığı ve en karekteristik özelliklerinden biri olan akrep üzerinde yer alan kar tanesi şekli bunlardan biri.

41 mm çaplı bir kasa içerisinde kadranında tarih göstergesi konumlandırılmış ve kendinden kurum mekanizma ve kronograf MT5813 kalibre ile can buluyor. Kronografı COSC sertifikasına sahip. Tüm ayrıcalıklı özellikleri 200 metre su basıncına dayanıklılık özelliği ile arttırılmış. Dalış ayar güvenliğini sağlayan tek yöne dönen bezeli 60 aşama ve 60 dakika ölçeğine sahip70 saat güç rezervi var. 200 metre su basıncına dayanıklı.

https://smluxuria.net/tudor-2014-heritage-black-bay-blue-79220b-watch-hands-on/

İlk üretilen Tudor Black Bay modellerinde Breitling B01 chronograf mekanizması kullanılmış. Bu mekanizma mükemmel bir teknikle donanımlandırılmış ve endüstrinin örnek alarak yön verici bir rol üstlenmiş. Kolon çarkı, dikey kavrama kontrolü Tudor kronografında yer aldı. Tasarım olarak da hem dalış hem de kronograf saatlerin çizgilerini birleştirmiş.daha sonar ise B01 mekanizması daha da donanımlandırılarak MT5813 gibi ayrıcalıklı bir versiyona dönüştüğünü Tudor Black Bay Chronograph’da görüyoruz.

https://smluxuria.net/salon-qp-the-fine-watch-exhibition-2015/

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About the Author: Gunay Demirbag

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