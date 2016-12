TUBA BÜYÜKÜSTÜN, IWC ile DUBAİ’DE

15 Aralık 2016 17:06

Tuba Büyüküstün, bu sene 5’incisi düzenlenen Dubai Uluslararası Film Festivali ‘Resmi Sponsoru’ ve ‘Festival Zaman Ortağı’ IWC’nin davetlisi olarak katıldığı festivalde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde, lüks saat segmentinde dünyanın önde gelen markalarından IWC Schaffhausen’in Türkiye marka elçisi olan Tuba Büyüküstün, İsviçreli lüks saat üreticisinin davetlisi olarak Dubai Uluslararası Film Festivali (DIFF)’ne katıldı. Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, bu sene 5’incisi düzenlenen Dubai Uluslararası Film Festivali ‘Resmi Sponsoru’ ve ‘Festival Zaman Ortağı’ IWC’nin davetlisi olarak katıldığı festivalde büyük bir ilgiyle karşılandı. 8 Aralık akşamı One & Only Royal Mirage Arabian Court’ta “Sinema Aşkına – For The Love of Cinema” mottosu ile gerçekleşen IWC Özel Gala Daveti’nde kırmızı halıdaki şıklığı ve zarafeti ile göz kamaştıran Büyüküstün, IWC Schaffhausen CEO’su Georges Kern ile objektiflere poz verdi. Elçisi olduğu markanın sinema alanındaki çalışmalarından dolayı duyduğu gururu belirten Tuba Büyüküstün, ‘Sinema ve yüksek saatçilik sanatının birbirine benzer birçok yönü var. Her ikisi de bu dünyayı güzelleştiren hikayeler yaratıp, zamana karşı direnebilen eserler üretiyorlar. IWC’nin dünyadaki farklı film festivallerine katkılarını görmek ve bu festivalin bir parçası olmak benim için gerçekten heyecan verici.’ dedi.

IWC Schaffhausen Türkiye ve İsrail Pazarlama Müdürü Pınar Yılmaz, “Son yıllarda hem başarılı oyunculuğu hem de UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak katkıda bulunduğu sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde geniş kitlelerin sevgisini kazanan Tuba Büyüküstün, ile çalışmak bizim için bir ayrıcalık. Uzun yıllardır desteklediğimiz Dubai Film Festivali’nde kendisini marka elçimiz olarak ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz.” dedi.

IWC CEO’su Georges Kern’ün ev sahipliği yaptığı gala yemeğine, Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra, HRH Prince Abdulaziz Turki Al Faisal, Quantum of Solace’deki rolü ile en beğenilen Bond kızlarından biri olan Olga Kurylenko ve Dubai Film Festivali CEO’su Abdulhamid Juma gibi önemli isimler katıldı.

