TISSOT İLE AŞK ZAMANI

7 Şubat 2017 11:54

Sevgililer Günü’nde sevgilinizi heyecanlandıracak olan Tissot Bella Ora’ya, seçkin pembe ve kırmızı tonları romantik bir dokunuş kazandırıyor.

Tissot Bella Ora’nın İtalyan ismi, güzel saat anlamına geliyor. İtalya’nın romantik şehirlerinden ve ülkenin moda dünyasında yaptığı isimden esinleniyor. Saf sedef kadranının sadeliği sayesinde, doğal bir zarafete sahip. Sevgilinizi yılın en özel günlerinden birinde heyecanlandıracak olan Tissot Bella Ora’ya, seçkin pembe ve kırmızı tonları romantik bir dokunuş kazandırıyor. Günün her anını tamamlamak için mükemmel bir aksesuar olan Bella Ora, aynı zamanda ideal bir hediye haline geliyor.

Tissot Bella Ora’nın tutkulu kırmızı kayışı, sedef sade kadranına övgü niteliğinde. Kadranında dikkat çeken şehvetli kırmızı minik taş, gece yarısını aydınlatmak için de olsa, bu modele ayrı bir ihtişam katıyor. Aynı detay kurma kolunda da karşımıza çıkıyor. Lüks kenar geçişleri, rose-gold PVD kaplama bu parlak ve şık parçaya son dokunuş niteliğinde. Artık, Tissot Bella Ora ile doğrudan kalplere hitap etme zamanı.

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About the Author: Erdal Zengi

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