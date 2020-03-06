6 Mart 2020 11:00

Longines, sembol haline gelen serisinin yeni yüzünü The Longines Master Collection’ı satışa sundu.

Longines’in sunduğu yeni modellerde, günü işaret eden bir ibrenin ucundaki rakamlı tarih halkası, saat altı yönünde ışıldayan Ay evreleri göstergesini çevreliyor. Saatin mekanizması, marka için özel olarak geliştirilen yeni L899 kalibre ile çalışıyor.

Longines, amiral gemisi serilerinden The Longines Master Collection, daha da güçlendiren yeni tasarımlarıyla saatçilikteki uzmanlığını bir kez daha sergiliyor. Longines için özel olarak geliştirilen yeni otomatik kurmalı mekanizma ile çalışan bu saatler, teknik mükemmellikle klasik zarafeti dengeliyor. Saatlerin ince estetiği ve Ay evreleri göstergesi hayranlık uyandırıyor.

Longines’in uzmanlığının bir sembolü olan The Longines Master Collection, markanın dünya çapındaki saygınlığına katkı sunan mükemmellik ve zarafet gibi değerleri kusursuz bir şekilde temsil ediyor. Özel bir mekanizmayla çalışan bu koleksiyon, 2005 yılında yaratıldığından beri yeni modeller ve sofistike özelliklerle zenginleşirken, markanın en önemli değerlerinden olan saatçilik geleneğini gözler önüne seriyor.

Longines’in sunduğu bu yeni modellerde, günü işaret eden bir ibrenin ucundaki rakamlı tarih halkası, saat altı yönünde ışıldayan Ay evreleri göstergesini çevreliyor. Saatin mekanizması, marka için özel olarak geliştirilen yeni L899 kalibre ile çalışıyor.

Ebedi zarafet arayışıyla Longines, bu yeni saatte kullandığı şık kadranı zamana yenik düşmeyen tasarımıyla birleştirerek dingin ve ahenkli bir estetik yakalıyor.

The Longines Master Collection’ın 40 ve 42 mm’lik iki farklı boyutta tasarlanan yeni modelleri farklı kadran seçenekleri de sunuyor: siyah Barleycorn desenli renkli Roma rakamlı, gümüş Barleycorn desenli renkli rakamlı veya mavi gün ışığı renginde aplike indeksli.

40 mm’lik modellerin zarif bir yorumu olan pırlanta indeksli modeller de bulunuyor. The Longines Master Collection’ın yeni modelleri paslanmaz çelik kayış veya farklı kadran renkleriyle uyum sağlaması için siyah, kahverengi veya mavi renklerde kayışlarla sunuluyor.

Kurulduğu 1832 yılından bu yana İsviçre’nin Saint-Imier kasabasında faaliyet gösteren Longines’in saat üreticileri gelenek, zarafet ve performans üzerinde yükselen uzmanlıklarıyla fark yaratıyorlar. Kuşaklardır dünya şampiyonalarının resmi zaman tutucusu olan ve uluslararası spor federasyonlarıyla işbirlikleri gerçekleştiren Longines, spor dünyasıyla sağlam ve uzun soluklu ilişkiler kurmuştur.Saatlerinin zarafetiyle tanınan Longines, dünyanın önde gelen saat üreticisi Swatch Group Ltd. ailesinin bir üyesidir. Longines, kanatlı kum saati logosuyla 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermekte.

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About the Author: Gunay Demirbag

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