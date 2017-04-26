TAG HEUER’İN YENİ MARKA YÜZÜ ‘BELLA HADID’

26 Nisan 2017 12:17

Geçen yıl itibariyle moda dünyasının yükselen isimleri arasında yerini alan Amerikalı genç top model Bella Hadid, İsviçreli lüks saat markası TAG Heuer’in yeni yüzü oldu. Sosyal medyada 10 milyon takipçiye sahip olan 20’li yaşlarındaki güzel model, TAG Heuer ile çalışmayı seçerek markaya yalnızca genç ve taze bir yüz kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda en büyük hobisi “fotoğrafçılık” ile de doğrudan ilgilenme fırsatı buldu. TAG Heuer CEO’su Jean-Claude Biver ise, iş ortaklığı ile ilgili “Bellayı TAG Heuer marka elçileri ailesi arasında ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Bella ile olan işbirliğimiz markamızı genç nesille ve Milleniallarla bir araya getirirken markanın avangard ruhu da bizi farklı, inovatif ve cesur işler yapmaya teşvik ediyor.” dedi.

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