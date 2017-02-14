TAG HEUER’DEN RENKLİ İŞ BİRLİĞİ

14 Şubat 2017 15:27

TAG Heuer Ceo’su ve LVMH Grup Saat Bölümü Başkanı Jean-Claude Biver, Miami Contemporary Art haftasında markanın avangart ruhuna yönelik sanatsal çalışmalar için Amerikalı sanatçı Alec Monopoly ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Yaptığı sokak resimleri ile ünlenen ve büyük beğeni gören Amerikalı sanatçı Alec Monopoly, TAG Heuer’in sanat provokatörü oldu. Alec’in “Sokak resimleri benim gerçek tutkum” sözü karşılığında Jean-Claude Biver, ünlü sanatçıyı kendi dünyasına taşıdı. Birkaç ay önce İsviçre’de Alec’i CEO’su olduğu TAG Heuer’in yalnızca “Sanat Provokatör”’ü olmaya değil, aynı zamanda yaratıcılığını markaya aşılamasını, ünlü Contemporary Art Week’in sanatsal ambiyansının bir parçası gibi TAG Heuer butiğin bulunduğu Miami Design District’i etiketleyerek kendini sokaklarda daha farklı ifade etmesini istedi.

Jean-Claude Biver, “Son 40 yıldır felsefem; ilk, eşsiz ve farklı olmak üzerine yoğunlaşmaktı. Sanat Provokatörü Alec sayesinde takımım TAG Heuer, gençlerle ve Z kuşağıyla buluşmanın yanı sıra, aynı zamanda sanatçının yaratıcı ve alışılmadık etkisi sayesinde ürün tasarımlarından etkinliklere, pazarlama stratejisinden iletişim dünyasına kadar her alanda ifade ve yaratıcılık konusunda yeni yerler keşfetmeye başlayacak.” dedi.

Alec Monopoly ise “Her zaman saatlere tutkum vardı. TAG Heuer için yaratıcı fikirlerimi ortaya koyma fırsatı bulmaktan ötürü çok heyecanlıyım. Sanatsal becerilerimle aşk duyduğum saatleri kombinlemek muhteşem bir fırsat.” sözleriyle duygularını ifade etti.

Sokak sanatının dâhiyane ismi: Alec Monopoly

Anonim olma özelliğini korumak adına her daim şapkası ve bandanası ardında yüzünü saklayan ünlü sanatçı, isminin anlamını taşıyan sanat stiliyle dikkatleri çekiyor: Eserlerinde küçük ve sevimli Mr. Monopoly karakterini, farklı senaryolarla tasvir ediyor.

Ünlü sanatçı 2008 yılında California için New York’tan ayrıldı. Bu yılda finansal pazarlar krize girmişti. Finans dünyası en karanlık günlerini yaşıyordu. Tüm bu olaylar, Alec’in eserlerinde vücut bulmaya başladı. Sanatçının kariyeri bu dönemde doruk noktasına ulaştı. Onun eserleri, özellikle de sokak sanatı dünyasından sosyal medyada birçok takipçinin beğeniyle izlediği işler arasına girdi. İnsanlar onu, Alec Monopoly olarak adlandırmaya başladı. Günümüzde Alec’in imzası çok büyük bir değere sahip. Seth Rogan, Adrien Brody ve Robert De Niro gibi birçok Amerikalı star onun eserlerini merakla satın alıyor.

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