SWATCH  GROUP BASELWORLD 2019’DAN ÇEKİLDİ

30 Temmuz 2018 12:37

Bir süredir kulaktan kulağa dolaşan fısıltılar Swatch Group’un resmi açıklaması ile birden netleşti ve Grup, Baselworld 2019’a katılmayacağını belirtti.

Baselworld, son yıllarda belirgin bir şekilde bazı markaların farklı gruplarla birleşmesi, SIHH’e dahil olmaları veya fuara katılmama kararı ile zafiyet göstermeye başlayarak yaklaşık 850 katılımcıyı kaybetmişti. Mayıs ayında fuarın yöneticisi Sylvie Ritter’in ayrılması yönetimsel anlaşmazlıkların da olduğunun altını çizmişti.

Baselworld’ün en büyük katılımcısı olan Swatch Group’un Ceo’su, fuar organizasyon şirketi MCH Group için “Yeni binanın en iyi duruma getirilmesi ve gerçek değişikliklerin yapılması yerine, fuarı amorti etmekle meşgul” olduklarını belirtti ve 2019’da katılmayacaklarını açıkladı. Grup; Swatch, Omega, Breguet, Glashutte Original, Tissot, Hamilton, Blancpain, Breguet ve Longines gibi 18 markanın sahibi.

Bu gelişmeden sonra doğal olarak Rolex, Patek Philippe, Breitling gibi firmaların 2019’da fuara katılım ile ilgili kararlarının ne olacağı merak konusu oldu.

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