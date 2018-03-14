ŞUBAT – MART 2018

14 Mart 2018 19:43

VACHERON CONSTANTIN

|MODEL| Les Cabinotiers Grand Complication Crocodile

|MAKİNE| Elle kurum

|KASA|Pembe altın

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| –

CARTIER

|MODEL|

Rotonde de Cartier Mysterious Day & Night

|MAKİNE| Elle kurum mekanik

|KASA| Pembe altın

|KAYIŞ/KÜNYE| Timsah derisi

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m

ZENITH

|MODEL| Elite Lady Moonphase

|MAKİNE| Otomatik

|KASA| Paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Paslanmaz çelik

|CAM| Yansıtmayan safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m

A.LANGE & SÖHNE

|MODEL| Saxonia Thin

|MAKİNE| Elle Kurum

|KASA| Beyaz altın

|KAYIŞ/KÜNYE| Timsah Derisi

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 

PANERAI

|MODEL| Luminor Base Logo 3 Days Acciaio – 4 4 mm

|MAKİNE| Elle kurum

|KASA| 316L paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| –

|SU GEÇİRMEZLİK| 100 m

ULYSSE NARDIN

|MODEL| Classico Jade 37 mm

|MAKİNE| Kendinden kurum

|KASA| Paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Yansıtmayan safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m

GREUBEL FORSEY

|MODEL| Double Balancier

|MAKİNE| Elle kurum

|KASA|Kırmızı altın

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 metre

GIRARD-PERREGAUX

|MODEL| Laureato 34 mm Royalty

|MAKİNE| Quartz

|KASA| Pembe altın

|KAYIŞ/KÜNYE| Pembe altın

|CAM| Yansıtmayan Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 metre 

PARMIGIANI FLEURIER

|MODEL|

Kalpa Hebdomadaire

|MAKİNE| Elle kurum

|KASA| Rose altın

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m

SEIKO

|MODEL| Presage SRPC01J

|MAKİNE| Otomatik

|KASA|Paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Bombeli safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 metre

CHRISTOPHE CLARET

|MODEL| MTR.DMC16.230-258 Mamba

|MAKİNE| Elle Kurum

|KASA| Titanyum ve siyah PVD

|KAYIŞ/KÜNYE| Yılan derisi

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 metre

AUDEMARS PIGUET

|MODEL|  Millenary

|MAKİNE| Elle kurum

|KASA|Pembe altın

|KAYIŞ/KÜNYE| Pembe altın

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 20 metre

VAN CLEEF & ARPELS

|MODEL|

Midnight Heure d’Ici & Heure d’Ailleurs

|MAKİNE|Kendinden kurum

|KASA| Pembe altın

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 

HERMES

|MODEL| Arceau Casaque

|MAKİNE|Quartz

|KASA| 316L çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 metre

MONTBLANC

|MODEL| 1858 Geosphere Limited Edition 1858

|MAKİNE| Otomatik

|KASA| Bronz

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Yansıtmayan safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 100 m

H. MOSER & CIE.

|MODEL| Venturer Big Date Purity

|MAKİNE| Elle kurum

|KASA| Kırmızı altın

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM|  Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| – 


MB&F

|MODEL| LM Split Escapement

|MAKİNE| Elle kurum

|KASA|Beyaz altın

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m

HAUTLENCE

|MODEL|

Invictus Neoan

|MAKİNE| Otomatik kronograf

|KASA| Titanyum

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM|

Yansıtmayan safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m

SPEAKE-MARIN

|MODEL| One & Two Academic

|MAKİNE| Kendinden kurum

|KASA| Titanyum

|KAYIŞ/KÜNYE|Deri

|CAM| Yansıtmayan safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m

TISSOT

|MODEL| Heritage Visodate

|MAKİNE| Otomatik

|KASA| 316L paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| 316L paslanmaz çelik

|CAM| Bombeli, safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m

WAINER

|MODEL| WA.19698-C

|MAKİNE| S10 Swiss Made

|KASA| Paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE|Paslanmaz çelik

|CAM| Yansıtmayan safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m

QUANTUM

|MODEL| IML661.320

|MAKİNE| VX3HE

|KASA| Paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Paslanmaz çelik

|CAM| Yansıtmayan safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m

POLICE

|MODEL|PL.15412JS 03M

|MAKİNE| VX9J

|KASA|Paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Paslanmaz çelik

|CAM| Mineral

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 metre

KENNETH COLE

|MODEL| KC15187001

|MAKİNE| 2035

|KASA| Paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Paslanmaz çelik

|CAM| Mineral

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m

ESSENCE

|MODEL|

ES6461FE.999

|MAKİNE| 2035

|KASA| Paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Mineral

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m

BELMOND

|MODEL| 2035

|MAKİNE| Paslanmaz çelik

|KASA|Paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Bombeli safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 metre

MOMENTUS

|MODEL| X25

|MAKİNE| Otomatik

|KASA| Çelik

|KAYIŞ/KÜNYE|Deri

|CAM| Safir

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 metre

ESPACE

|MODEL|  4696M

|MAKİNE| Otomatik

|KASA|Paslanmaz çelik

|KAYIŞ/KÜNYE|Deri

|CAM| Mineral

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m

GR GRAND ROMANSON

|MODEL|

GR.1.AG1078.04

|MAKİNE|Otomatik

|KASA|Paslanmaz masif çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Deri

|CAM| Sertleştirilmiş mineral

|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m

DICE KAYEK

|MODEL|DK.1.AG1085.05

|MAKİNE|Quartz

|KASA| Paslanmaz masif çelik

|KAYIŞ/KÜNYE| Paslanmaz masif çelik

|CAM|Sertleştirilmiş mineral

|SU GEÇİRMEZLİK| 30 metre

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