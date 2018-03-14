ŞUBAT – MART 2018
|MODEL| Les Cabinotiers Grand Complication Crocodile
|MAKİNE| Elle kurum
|KASA|Pembe altın
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| –
|MODEL|
Rotonde de Cartier Mysterious Day & Night
|MAKİNE| Elle kurum mekanik
|KASA| Pembe altın
|KAYIŞ/KÜNYE| Timsah derisi
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m
ZENITH
|MODEL| Elite Lady Moonphase
|MAKİNE| Otomatik
|KASA| Paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| Paslanmaz çelik
|CAM| Yansıtmayan safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m
A.LANGE & SÖHNE
|MODEL| Saxonia Thin
|MAKİNE| Elle Kurum
|KASA| Beyaz altın
|KAYIŞ/KÜNYE| Timsah Derisi
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| –
PANERAI
|MODEL| Luminor Base Logo 3 Days Acciaio – 4 4 mm
|MAKİNE| Elle kurum
|KASA| 316L paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| –
|SU GEÇİRMEZLİK| 100 m
ULYSSE NARDIN
|MODEL| Classico Jade 37 mm
|MAKİNE| Kendinden kurum
|KASA| Paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Yansıtmayan safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m
GREUBEL FORSEY
|MODEL| Double Balancier
|MAKİNE| Elle kurum
|KASA|Kırmızı altın
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 metre
GIRARD-PERREGAUX
|MODEL| Laureato 34 mm Royalty
|MAKİNE| Quartz
|KASA| Pembe altın
|KAYIŞ/KÜNYE| Pembe altın
|CAM| Yansıtmayan Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 metre
PARMIGIANI FLEURIER
|MODEL|
Kalpa Hebdomadaire
|MAKİNE| Elle kurum
|KASA| Rose altın
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m
SEIKO
|MODEL| Presage SRPC01J
|MAKİNE| Otomatik
|KASA|Paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Bombeli safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 metre
CHRISTOPHE CLARET
|MODEL| MTR.DMC16.230-258 Mamba
|MAKİNE| Elle Kurum
|KASA| Titanyum ve siyah PVD
|KAYIŞ/KÜNYE| Yılan derisi
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 metre
AUDEMARS PIGUET
|MODEL| Millenary
|MAKİNE| Elle kurum
|KASA|Pembe altın
|KAYIŞ/KÜNYE| Pembe altın
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 20 metre
VAN CLEEF & ARPELS
|MODEL|
Midnight Heure d’Ici & Heure d’Ailleurs
|MAKİNE|Kendinden kurum
|KASA| Pembe altın
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| –
HERMES
|MODEL| Arceau Casaque
|MAKİNE|Quartz
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 metre
MONTBLANC
|MODEL| 1858 Geosphere Limited Edition 1858
|MAKİNE| Otomatik
|KASA| Bronz
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Yansıtmayan safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 100 m
H. MOSER & CIE.
|MODEL| Venturer Big Date Purity
|MAKİNE| Elle kurum
|KASA| Kırmızı altın
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| –
MB&F
|MODEL| LM Split Escapement
|MAKİNE| Elle kurum
|KASA|Beyaz altın
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m
|MODEL|
Invictus Neoan
|MAKİNE| Otomatik kronograf
|KASA| Titanyum
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM|
Yansıtmayan safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m
SPEAKE-MARIN
|MODEL| One & Two Academic
|MAKİNE| Kendinden kurum
|KASA| Titanyum
|KAYIŞ/KÜNYE|Deri
|CAM| Yansıtmayan safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m
TISSOT
|MODEL| Heritage Visodate
|MAKİNE| Otomatik
|KASA| 316L paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| 316L paslanmaz çelik
|CAM| Bombeli, safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m
WAINER
|MODEL| WA.19698-C
|MAKİNE| S10 Swiss Made
|KASA| Paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE|Paslanmaz çelik
|CAM| Yansıtmayan safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m
QUANTUM
|MODEL| IML661.320
|MAKİNE| VX3HE
|KASA| Paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| Paslanmaz çelik
|CAM| Yansıtmayan safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m
POLICE
|MODEL|PL.15412JS 03M
|MAKİNE| VX9J
|KASA|Paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| Paslanmaz çelik
|CAM| Mineral
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 metre
KENNETH COLE
|MODEL| KC15187001
|MAKİNE| 2035
|KASA| Paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| Paslanmaz çelik
|CAM| Mineral
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 m
ESSENCE
|MODEL|
ES6461FE.999
|MAKİNE| 2035
|KASA| Paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Mineral
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m
BELMOND
|MODEL| 2035
|MAKİNE| Paslanmaz çelik
|KASA|Paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Bombeli safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 metre
MOMENTUS
|MODEL| X25
|MAKİNE| Otomatik
|KASA| Çelik
|KAYIŞ/KÜNYE|Deri
|CAM| Safir
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 metre
ESPACE
|MODEL| 4696M
|MAKİNE| Otomatik
|KASA|Paslanmaz çelik
|KAYIŞ/KÜNYE|Deri
|CAM| Mineral
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m
GR GRAND ROMANSON
|MODEL|
GR.1.AG1078.04
|MAKİNE|Otomatik
|KASA|Paslanmaz masif çelik
|KAYIŞ/KÜNYE| Deri
|CAM| Sertleştirilmiş mineral
|SU GEÇİRMEZLİK| 50 m
DICE KAYEK
|MODEL|DK.1.AG1085.05
|MAKİNE|Quartz
|KAYIŞ/KÜNYE| Paslanmaz masif çelik
|CAM|Sertleştirilmiş mineral
|SU GEÇİRMEZLİK| 30 metre
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