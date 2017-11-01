SİYAHIN EŞSİZ BÜTÜNLÜĞÜ: GIRARD-PERREGAUX LAUREATO 42 mm BLACK CERAMIC

1 Kasım 2017 23:32

İsviçre lüks saat markası Girard-Perragaux, sevilen Laureato ailesine siyah seramik yeni bir model kazandırdı. 42 mm seramik sekizgen kasası çizilmez olarak tasarlandı. Siyahın bütünlüğünden ayrılmayan model tüm kasa bileşenlerini mat veya parlak siyah olarak kullandı.



Girard –Perragaux, Laureato koleksiyonunu ilk 1975 yılında tanıttı ve büyük başarı elde etti. . İlk koleksiyon oluşturulduğunda, modeli doğru konumlandırarak onu detaylı, mükemmel zamanlama kapasitesi ile çağdaş tasarımlı bir model olarak tanıttı. Yüksek saatçilik teknolojisi ile üretilen komplikasyon, kendinden kurum veya quartz mekanizmaya sahipti.

Marka geçen yıl, 225. yıl dönümünde, limitli edisyon lüks saat ustalığına Laureato koleksiyonu ile geri döndü. Böylece DNA’sının ruhuna ithafen çıkardığı koleksiyon ile saat severlerin yakın takibi altına girdi.

https://smluxuria.net/girard-perregaux-minute-repeater-tourbillon-with-gold-bridge/

2017 sonbaharında 42 mm kasa çapını tanıtacağını duyurması marka takipçilerine tatlı bir heyecan kattı. Laureto ailesine eklenen siyah seramik Girard –Perragaux Laureato 42mm Black Ceramic modeli, sekizgen kasaya sahip. Titizlikle işlenen Cotes de Geneve desenli,mekanizması saatte 28,800 vibrasyon yapıyor ve 54 saat güç rezervine sahip. 100 metre su basıncına dayanma özelliği bulunuyor.

http://smluxuria.net/gphg-2015/

Clou de Paris kabarık desenli kadranı üzerinde yer alan ibreler ve indeksleri Super-Luminova kaplı. Ayrıca ayrıcalıklı kadranını AR kaplı safir kristal cam ile özenle koruyor. Kasasının arkasındaki dumanlı safir cam ise GP01800-0025 tamamıyla içyapım olan kalibresini sergiliyor.

http://smluxuria.net/2013-saat-oscari-buyuk-odulunu-girard-perregaux-nin-oldu/

Etkileyici siyah tonu bilezikte de devam ediyor

Hem tasarımı hem de kullanılan siyahın mat ve parlak tonlarından dolayı kadranında etkileyici bir derinlik oluşturulmuş. Saat üç konumuna ise tarih göstergesi yerleştirilmiş. Bileziği tutan klipslerin diğer modellerine göre daha geniş olarak uygulanmış. Seramik üç kanatlı katlanır toka ile bileziğe entegre edilmiş. Özellikle bilezik üzerine uygulanan saten fırçalama-bitiriş ve farklı tekikler, siyahın güzelliği daha da ortaya çıkarmış.

https://www.girard-perregaux.com

Karakterize çizgileri ile kişiliği olan bu simsiyah model, siyah saat üzerine çeşitli haber yazan bizleri de çok etkiledi. Net, kara bir şıklık sunan Girard –Perragaux Laureato 42mm Black Ceramic, bu yılı bitirirken saat severlere iz bırakan bir sürpriz yapmış oldu.

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About the Author: Gunay Demirbag

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