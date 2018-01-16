SIHH TÜM HEYECANI İLE DEVAM EDİYOR

16 Ocak 2018 11:59

Bu sene 28. kez düzenlenen Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) heyecanı devem ediyor. Dünyanın dört bir yanından ünlülerin de davet edildiği fuarda IWC 150. yılını muhteşem bir organizasyon ile kutluyor. Tüm dünyada sinema sanatına katkıları ile öne çıkan IWC, son yılların en önemli oyuncusu olan Bradley Cooper’in yeni marka elçileri olduğunu ilk kez SIHH’de açıkladı.

Yeni yılın ilk ve en önemli lüks saat organizasyonu SIHH tüm heyecanı ile devam ediyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden saat profesyonellerinin ağırlandığı fuarda ilk göze çarpan güvenlik önlemlerinin üst düzeyde uygulanması. Teknik altyapı, iç ve dış servis organizasyonlarının tüm detaylarının düşünülerek yapılmış olması, kusursuz bir şekilde gerçekleştiriliyor şeklinde yorumlanabilir. Ziyaretçilerin yeme, içme, ulaşım ve konaklama ihtiyaçları tamamen fuar tarafından organize ediliyor. Bu yıl SIHH ayrıca dijital medyayı ve SIHH TV’yi daha etkin bir şekilde kullanarak yenilikleri dünyaya duyurmada daha başarılı.

Bu sene ilk kez Hermes’in de yer aldığı organizasyonda 34 katılımcı firma yer alıyor. Lüksün sınır tanımadığı tasarım ve yeniliklerin tanıtıldığı organizasyona, markaların desteklediği veya marka elçisi olarak anlaştıkları ünlüler de katılıyor.

Bu yıl 150. yılını kutlayan IWC adeta gövde gösterisi yaparak; Adriana Lima, Karolina Kurkova, Tuba Büyüküstün, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Bradley Cooper, James Marsden, Dev Patel gibi dünyaca ünlü isimleri standında ağırladı. Tüm dünyada sinema sanatına katkıları ile öne çıkan IWC, son yılların en önemli oyuncusu olan Bradley Cooper’in yeni marka elçileri olduğunu da ilk kez SIHH’te açıkladı.

Fuarın ünlü konuk ağırlayan markalarından bir diğeri ise Jaeger-LeCoultre oldu. Yeni Jaeger-LeCoultre Polaris modelinin 65. yılını kutlayan marka, yeni marka elçisi Benedict Cumberbatch başta olmak üzere, Boran Jing, Diego Luna, Joseph Chang, Sunny Wang, Jorge Viladoms, Rebecca Ferguson, Ellie Bamber, Milosh Bikovich, Bruno Van Enck gibi dünyanın değişik ülkelerinden gelen marka elçilerini ve ünlüleri ağırladı. Erkekler için şık ve spor bir koleksiyon olan Polaris’in yeni modeli 1968’de üretilen ikonik Memovox Polaris’den esinlenmiş.

Roger Dubuis’in Pirelli ve Lamborghini ortaklığı ile geliştirdiği Excalibur modeli, renk ve materyal versiyonları ile oldukça ilgi çekici. Sunumun yarış kıyafetleri ile yapılması ise dikkat çekiciydi. Ayrıcalıklı olmayı ön plana çıkaran markada fiyatlar da 65 ile 280 bin İsviçre frangı arasında değişiyor. Richard Mille ise ünlü Polo oyuncusu Pablo Mac Donough ile birlikte bu sporun ruhuna ve tekniğine uygun bir şekilde tasarlanıp üretilen RM 53-01 Tourbillon Pablo Mac Donough modelini ünlü sporcu ile birlikte tanıttı. Yüksek riskli spor için koruyucu bir zırh olan karbon kasa, özel ve lamine edilmiş camı ile korunan tourbillon mekanizması farklı bir çalışma olmuş. Limitli üretim olan saat çok şık ve ayrıcalıklı.

Diğer markalardan haberleri geniş bir şekilde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Fuarın, Carré des Horlogers bölümünde ise bağımsız saatçiler yer alıyor. DeWitt, Chronometrie Ferdinand Berthoud ve Roman Gauthier, yeni stantlarında meraklılarını ağırlıyor. SIHH, 16’sı Carre des Horlogers, 18’i Richemont Grup olarak 34 katılımcı firma ile 28. kez kapılarını profesyonellere ve basına kapılarını açtı.

Katılımcılar:

A.Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hermès, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, Ulysse Nardin, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin.

CARRÉ DES HORLOGERS

Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud, DeWitt, Grönefeld, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F, MCT- Manufacture Contemporaine du Temps, Ressence, Romain Gauthier, RJ-Romain Jerome, Speake Marin, Urwerk.

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