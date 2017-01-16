SIHH 2017 HEYECANI

16 Ocak 2017 16:34

SIHH 2017 ( The Salon International De La Horlogerie ) 5 günlük saat maratonuna 16 Ocak 2017 tarihi ile başladı. İsviçre’nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen organizasyon, yine zengin modelleriyle büyük heyecan yaratıyor. Özel modeller, limitli üretilen saatler, bu yıl daha ağırlıklı olan kadın modelleri üzerindeki ince işçilik şimdiden herkesi etkisi altına aldı.

16-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyonda, geçen yıl olduğu gibi Richemont Grup üyesi 16 saat ve mücevher firmalarının yanı sıra bağımsız markalar da heyecan katmaya devam edecekler.

A.Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels ve Vacheron Constantin’in yer alacağı şova Kering Grup’un bir parçası olan ve bu yıl 175. yıl dönümünü kutlayan Ulysse Nardin de eklendi.

Aynı ailenin bir diğer üyesi, 225. yıl dönümünü kutlayan Girard-Perregaux ise, en son 2012 yılında katıldığı SIHH’e bu yıl geri döndüğünü açıklandı. Ama daha ilginç olanı, markanın bu şova odaklandığı ve Baselworld 2017’de yer almayacağını açıklaması oldu.

Bağımsız markaların yer aldığı Carres-des Horlegerie’e katılanların isimleri ise şöyle: Christophe Claret, Grönefeld, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F, MCT-Manufacture Contemporaine du Temps, Ressence, Romain Jerome, Speake-Marin, Urwerk.

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