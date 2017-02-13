SEVGİNİZİ DEĞERLİ KILIYOR: ZENITH

13 Şubat 2017 14:33

El Primero Chronomaster Lady, İsviçreli markanın saat yapımcılığı alanında sahip olduğu mükemmeliyetin en net örneği olarak öne çıkıyor.

1865 yılından bu yana Zenith, kadınlara karşı derin bir tutku besledi. En az kadınların saatlere duyduğu kadar güçlü bir tutku… Bu hisler ortaya birbirinden renkli, zarif ve feminen parçalar çıkarırken, Zenith’in sürprizleri kimi zaman cep saatlerinde hayat buldu, kimi zaman mücevherli kolye saatlerde. Komplike kol saatleri de elbette bu denklemin en önemli parçalarından biri oldu. Sevgilinize alabileceğiniz en değerli hediye olan zamanı Zenith’in yeni üretimlerinden El Primero Chronomaster Lady ile ona sunabilirsiniz.

Model, İsviçreli markanın bu alanda sahip olduğu mükemmeliyetin en net örneği olarak öne çıkıyor. Siyah ve kahverengi kadran seçenekleri olan yeni koleksiyon, 38 mm çapındaki pembe altın kasası ve baget pırlantalarıyla tam anlamıyla göz kamaştırıyor. Zenith fabrikasından çıkan tüm parçalarda olduğu gibi, markanın yeni modellerinin kalbinde de oldukça etkileyici bir mekanizma yer alıyor. Dünyanın en hassas kronograf mekanizması El Primero saate bambaşka bir ayrıcalık katarken, Zenith’in saat 10 pozisyonunda yer alan ikonik penceresi efsanevi kalibreyi tüm ihtişamıyla gözler önüne seriyor.

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