21 Ocak 2019 17:41

Klasik stilin tek adresi Brooks Brothers, Sevgililer Günü’nde hem erkek hem de kadın koleksiyonunda yer alan romantik hediye alternatifleriyle karşımıza çıkıyor.

Klasik giyimin köklü ve öncü markası Brooks Brothers, Sevgililer Günü’nde sevgilisinin kalbini fethetmek isteyenleri mağazalarına bekliyor. Brooks Brothers, asaleti ve şıklığı yansıtan koleksiyonlarıyla sevgilinizin başını döndürecek.

Klasik ve modern esintileri modellerinde harmanlayan Brooks Brothers, kadın koleksiyonundaki kırmızı, bordo ve siyah renkli elbiseler ile kadınların vazgeçilmezi oluyor. Clutchlar ve ipek eşarplar ise romantik kombinlere eşlik ediyor. Pembe, mavi ve lacivert tonları ile ön plana çıkan trikolar kaliteli yünleri ile sevdiğinizi soğuktan korurken dış görünümüne romantik bir hava katıyor. Şehir yaşamının temposuna uyum sağlayan Non-İron (ütü istemeyen) gömlekler günümüz erkeğini temsil ederken spor gömlekler şıklık ve rahatlığı bir arada sunuyor. Atkı, eldiven ve şallar ise Sevgililer Günü’nde beylerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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