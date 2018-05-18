SEIKO’NUN YENİ İŞ ORTAĞI FABIEN COUSTEAU

18 Mayıs 2018 12:18

Seiko, kendisini dünyadaki tüm okyanusların sağlığını geliştirmeye adayan ünlü okyanus kaşifi Fabien Cousteau ile yeni bir iş birliğine adım attı. Marka, Prospex dalış saati koleksiyonuyla ilgili medya girişimlerinde Fabien ile birlikte çalışacak.

Seiko, ünlü okyanus kâşifi ve denizleri koruma gönüllüsü Fabien Cousteau ile yeni bir iş ortaklığına adım attı. Ünlü dedesi Jacques-Yves Cousteau gibi Fabien de hayatını okyanusları keşfetmeye ve okyanus sağlığını geliştirmeye adamış. Seiko, Fabien’in okyanusları insan faaliyetleri ve iklim değişikliklerinden korumak için gösterdiği çabasına hayranlık duyuyor.

Seiko, Prospex dalış saati koleksiyonuna odaklanan geleneksel ve on-line medya girişimlerinde Fabien’le birlikte çalışacak. Hatta Seiko, Fabien’in okyanus sağlığına doğrudan ve olumlu katkılar yapmak için kurduğu Fabien Cousteau Okyanusu Öğrenme Merkezi’ndeki çalışmalara katkıda bulunacak.

Bu ortak girişimin merkezinde, Fabien’in etkinliklerinin, maceralarının ve keşiflerinin yer aldığı yeni ve özgün Seiko Prospex Instagram hesabı var (www.instagram.com/seiko_prospex/ ) . Ayrıca Seiko, dünyanın her yerindeki dalgıçları, çevrecileri ve deniz uzmanlarını, hikayelerini, tecrübelerini ve geleceğe dair fikirlerini paylaşmaya davet ediyor. Amaç, bu hesabın tüm dünyadaki okyanus severler için değerli bir kaynak olması.

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