SEAMASTER OLİMPİYAT OYUNLARI KOLEKSİYONU

15 Şubat 2018 11:24

Omega, rakipsiz zaman tutma mirasını beş eşsiz saatle kutlayan Seamaster Olimpiyat Oyunları Koleksiyonu’nu sundu.

Omega, 1932 yılından bu yana Olimpiyat Oyunları’nın 27 defa Resmi Zaman Tutucusu oldu. Markanın saatlerinde son derece önem verdiği hassasiyetini, inovasyonlarını ve tutkusunu belirleyen de bu 86 yıllık özveri oldu. Omega 2018 yılında, rakipsiz zaman tutma mirasını beş eşsiz saatle kutlayan Seamaster Olimpiyat Oyunları Koleksiyonu’nu sundu.

Koleksiyon siyah, sarı, yeşil, mavi ve kırmızı renklerde tasarlanan beş model ile meşhur Olimpiyat Oyunları Halkalarının farklı renklerini temsil ediyor. Canlı renk tasarımlarına ve eğlenceli bir ruha sahip olan koleksiyon ayrıca markanın zaman tutma geçmişinden gelen çeşitli OMEGA kronometrelerinden, özellikle de 1976’da Montreal ve Innsbruck’taki etkinliklerde kullanılan kronometrelerden esinlendi.

Bu tasarım, her bir saatin bir bakışta okunabilecek şekilde tasarlanan, kubbeli siyah-beyaz kadranında rahatça görülebilir. Kadranın beyaz dış halkası üzerinde yer alan ve kolaylıkla okunabilen dakika yolu ile keskin bir kontrast oluşturan siyah fonu üzerinde öne çıkan sportif ibreleri ve kalın saat göstergeleri diğer ayrıntılar olarak dikkat çekiyor.

Saatin atletik ruhunu vurgulanmak amacıyla ayrıca, 20’şer saniyelik zamanlama aralıklarına sahip renkli bir nabız ölçer de eklendi. Bu özellik sayesinde saatin kullanıcısı bir dakikadaki nabız atışlarını da kolaylıkla hesaplayabiliyor.

Kasa arka kapağı üzerinde OMEGA’nın Los Angeles 1932’den, Los Angeles 2028’e uzanan Olimpiyat Oyunları yolculuğuna dair bilinen tüm ev sahibi şehirleri ve tarihleri gösteren eloksallı alüminyum bir halka yer alıyor. Bu etkileyici liste, bunca yıl içerisinde OMEGA’nın olimpiyatlarda adını nasıl inşa ettiğini tam olarak ortaya koyuyor.

39.5 mm çapa sahip saatler, hem tarzı hem de kullanıcısının cildini havalandırma amacıyla mikro deliklerin kullanıldığı deri kayışlarla sunuluyor. Saatlere güç veren mekanizması ise Master Chronometer Kalibre 8800.

Olimpiyat Oyunları Koleksiyonundaki her bir modelden sadece 2.032 versiyon üretildi. Bu rakam OMEGA’nın Olimpiyat Oyunları zaman tutuculuğu misyonundaki 100 yıla işaret eden ve 2032 yılına kadar uzanan Resmi Zaman Tutucu rolüne atıfta bulunuyor. Saatin limitli üretim numarası kasasının yanına işli halde yer alıyor.

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