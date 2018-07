ŞANGHAY FİLM FESTİVALİ’NİN YILDIZI ‘JAEGER-LECOULTRE’

5 Temmuz 2018 12:17

Şanghay Uluslararası Film Festivali ile sekiz yıldır sürdürdüğü ortaklığı kutlayan Jaeger-LeCoultre, bu yılki festivalde kırmızı altın kasalı ve elmaslarla süslü Rendez-Vous Night & Day Tribute to Cinema modelini tanıttı.

İsviçreli seçkin saat markası Jaeger-LeCoultre, 2018’de Şanghay Uluslararası Film Festivali ile art arda sekiz yıldır sürdürdüğü ortaklığı kutluyor. Jaeger-LeCoultre, Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin açılış gecesinde klasik Çin filmlerinin restorasyonuna katkı sağlayacak bir bağış müzayedesinin yanı sıra Expo I-Pavilion’da markanın ruhunu cisimleştiren bir tema sergisinin düzenleneceği gala yemeğine ev sahipliği yaptı. Çin sinemasında atılımlar gerçekleştiren öncü film yapımcıları da ilk kez, yıllardır Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen ve bu festivalin bir parçası haline gelen Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award ile ödüllendirilmeye başladı.

Yıldız gibi parlayan seçkin zanaatkârlık

21’inci Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin Jaeger-LeCoultre’un 185’inci kuruluş yıldönümüyle aynı tarihe denk gelmesi çok güzel bir tesadüf. Sağlam temellere dayanan ortaklıkları bu olayı daha da önemli kılıyor.

Jaeger-LeCoultre 6 yıl önce 15. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde Rendez-Vous koleksiyonunu tanıtmıştı. 2018’de ise bu eşsiz yıldönümü nedeniyle tasarlanan Rendez-Vous Night & Day Tribute to Cinema festivale özel bir sergide beğeniye sunuldu. Kırmızı altın kasalı ve elmaslarla süslü Rendez-Vous Night & Day Tribute to Cinema sadece 100 örnekle sınırlı üretildi. Zarif beyaz kadranı üzerinde bir tutam kırmızıya bulanmış Gece/Gündüz göstergesiyle göz alan ve bileğinizi şefkatle saran yumuşacık ışıklar resitali… Rendez-Vous Night & Day Tribute to Cinema yalnızca seçkin saat yapımcılığı sanatını vurgulamakla kalmıyor feminenliği de mükemmel şekilde cisimleştiriyor.

