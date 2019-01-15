15 Ocak 2019 01:12

Jaeger-LeCoultre 1833’te komplike İsviçre saat yapımcılığının beşiği Joux Vadisi’nde kuruldu. O tarihten beri de hassas zaman tutma işlevi adına bıkıp usanmadan yeniliklere imza atıyor. Şirket kurucusu Antoine LeCoultre’un ilk icatlarından biri, mikronu ölçebilen ilk alet olan Millionometer’dı. Üstün kaliteli finisaj işlemleri ve zanaatkarlıkla bir araya gelen iddialı ve endüstriye yön veren yenilikler şimdiye kadar 1200’den fazla kalibre geliştiren, şirket çatısı altında saat yapımcılığı ve saatçilik alanında 180 farklı uzmanlık barındıran, 400’ü aşkın kayıtlı patenti bulunan ve şirkete ait Métiers Rares atölyesinde guilloche ile grand feu mineleme gibi asırlık dekorasyon tekniklerine hayat veren Jaeger-LeCoultre’nin onurlandırdığı gelenekler arasında. Grande Maison, 2019 Salon International de la Haute Horlogerie’de sabit güç mekanizması, Westminster çan melodili dakika tekrarlayıcı ve perpetuel takvim özellikleriyle donatılmış ilk gyrotourbillon Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel modelini saat severlerin beğenisine sunuyor.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel modelinin işlevleri

Kullanımı daha kolay bir saat geliştirmek amacıyla boyutları küçültülen bileşenlerle yeniden tasarlanan tourbillon ile Jaeger-LeCoultre’un beşinci gyrotourbillon modeli

Melodik ahengi optimize etmek için sessizlik-azaltma mekanizmasıyla donatılan ve Londra’daki ünlü Big Ben saat kulesinin çan sesini taklit eden Westminster çan melodili dakika tekrarlayıcı  Hassas tourbillon’a kesintisiz enerji sağlayan bir dakikalık sabit güç mekanizması sayesinde son derece dakik, atlayan dakika kolu ve daha hassas dakika tekrarlayıcı mekanizması

Geleneksel haut-de-gamme finisaj işlemini modern, kullanımı rahat ve mekanik saat yapımcılığı hiyerarşisinin zirvesindeki saatlerle harmanlayan şık, yeni ve çağdaş estetik görünüm

Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel modeli 2004 Master Gyrotourbillon 1, 2008 Reverso Gyrotourbillon 2, 2013 Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee ve 2016 Reverso Tribute Gyrotourbillon’un ardından Jaeger-LeCoultre’nin çıkardığı gyrotourbillon’un son nesil üyesi.

İki birincilik ödülüne layık görüldüğü 2009 Concours International de Chronométrie zaman tutma yarışmasının da kanıtladığı gibi, hassas tourbillon’lar Jaeger-LeCoultre’un çok başarılı olduğu uzmanlık alanlarından biri. Yüksek hassasiyetli tourbillon’lar tasarlama gücü, görsel açıdan da büyüleyici Gyrotourbillon saatlerinin yapımı için gereken üstün mühendislik becerisiyle birlikte ilerliyor. Zira büyük boyutlu gyrotourbillon’un hatırı sayılır enerji ihtiyacına karşın, saatin performansı hiçbir şeyden etkilenmemeli. Gyrotourbillon’un gereksinimleriyle kusursuz kronometrik talepleri uzlaştırmak ancak 186 yıllık saat üreticisinin sahip olduğu deneyim ve maharetle yakalanabilen hassas bir dengenin sonucu.

Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, çok-eksenli tourbillon’lar alanında daha fazla gelişme kaydetmek adına daha önceki Gyrotourbillon saatlerinde bulunanlardan önemli ölçüde küçük bir tourbillon içeriyor. Mekanizmanın boyutunu küçültmek ekseriyetle hata payını da düşürmek anlamına gelir; başarılı minyatürleştirme çalışılmalarının fazlasıyla değerli ve kompleks kabul edilmesinin nedeni de bu. Jaeger-LeCoultre daha küçük bir tourbillon tasarlayarak gerçekten rahat takılabilen bir Gyrotourbillon yarattı ve yüksek komplikasyon özelliklerini günlük kullanım keyfiyle saate ve bileğe taşıdı.

Londra’daki Westminster Sarayı’nda bulunan Big Ben saatinin ünlü melodisine herkes aşinadır. Westminster çan sesinin dört bölümlü melodisi her çeyrek saatte farklı sekanslar ve farklı uzunluklarda çalınan dört notadan oluşur. Dakika tekrarlayıcı aktive edildiğinde, çeyrek saatleri belirten Westminster çan melodisini üretmek için dört set gong ve tokmak kullanan Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, kendisini prestijli çınlamalı saatlerin arasına yerleştiren kompleks bir mekanizma ihtiva ediyor.

Vuruşlar arasındaki kesilmeler ve sessiz boşluklar en güzel çan melodisini bile bozabilir. Ahenkli bir melodi yaratmak amacıyla Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel’de çan mekanizmasına entegre bir sessizlik-azaltma fonksiyonu bulunuyor. Bu mekanizma, melodi setinin tamamının atlanması halinde bile dakikalar vurmadan önce kaçırılan bölümlerle ilgili olarak zaman gecikmesi oluşmasını engelliyor. Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel aktive edildiğinde melodinin her aşamasında saat vuruşları, çeyrek saat vuruşları ve dakika vuruşları benzersiz biçimde birbirine bağlanıyor.



Enerjiye aç tourbillon’a, kronometre becerisini etkilemeden yeterli miktarda güç tedarik eden bir dakikalık sabit güç mekanizmasıyla Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel’in kalbinde hassasiyet yatıyor. Sabit güç mekanizması remontoir d’égalité diye bilinen, belirli aralıklarla ana yayla desteklenen ve mekanizmanın düzenleyici organını koruyarak ikinci bir güç kaynağı işlevi gören bir yay içeriyor.

Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel’de sabit güç mekanizmasının bir avantajı daha var. Dakika dişlisinin hareketini düzenleyerek, zaman gösteriminde müthiş bir dakiklik sunan zıplayan dakika kolunu yaratıyor. Üstelik dakika vuruşunu kontrol eden mekanizma, tekrarlayıcının dakikalar arasında aktive edilmesi durumunda melodinin çalması ve zamanın bir dakika farkla gösterilmesi olasılığını kapsayan çalma hatasını tamamen bertaraf eden bu bir dakikalık atlama sistemini de takip ediyor.

Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, Jaeger-LeCoultre’da seçkin saat yapımcılığının sinemasal virtüözlüğünü vurgulayan çok-eksenli tourbillon’un ve şirketin en sofistike komplikasyonlardaki uzmanlığını ispatlayan dakika tekrarlayıcının yanı sıra pragmatik kullanımıyla gündelik yaşamı kolaylaştıran bir horolojik fonksiyon barındırıyor: perpetuel takvim. Adından da anlaşılacağı gibi perpetuel takvim daima çalışmak üzere tasarlandı. Farklı uzunluklardaki aylar arasında manuel ayarlama yapmayı gerektirmeden doğru tarihi otomatik olarak gösteriyor. Artık yıllarda Şubat ayının sonundaki ekstra günü bile hesaba katıyor. Perpetuel takvimin yaygın kullanılan konfigürasyonu tek bir yönde ayarlanabilir, fakat Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel kullanıcı deneyimini ve rahatlığını önemseyen bir saat; dolayısıyla tarih mekanizmaya zarar vermeden ileri ya da geri yöne ayarlanabiliyor. Ayrıca ibre tarzı tarih göstergesi enfes bir görünüme sahip döner maşayı mümkün olan en iyi biçimde gözler önüne sermek için tourbillon aralığının üzerinden atlayarak saatin hassaslık vurgusunu pekiştiriyor.

Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, seçkin saat yapımcılığı uzmanlığındaki 186 yıllık deneyimin ve günümüze dek devam eden yenilikçilik azminin sonucu. Master Grande Tradition kasanın yuvarlak profilinin öne çıktığı saatin tasarımı, sanatsal miras ve modernliğin bir karışımı. İlk kez Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon’da görülen dikdörtgen şeklindeki dakika tekrarlayıcı düğmesi, kasanın düzgün hatlarını muhafaza ediyor. Guilloche, yüzey pürüzlendirme-çekiçleme (martelage) ve grand feu mine teknikleri temel seçkin saat yapımcılığı finisaj işlemlerinin ayrılmaz parçaları ve tarihi boyunca JaegerLeCoultre’de uygulandı – özellikle baş döndürücü Hybris Artistica koleksiyonunda mükemmel örneklerine rastlanabilir. Ancak Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel’de bu işlemler ölçülü ve modern bir tarzda kullanılarak büyüleyici çok-eksenli tourbillon’u teşhir eden açık kadran tasarımında doruk noktasına ulaşıyor – koyu mavi grand feu mine ya da daha klasik gümüş damarlı versiyonu üretildi. Bu asırlık teknikler geleneksel haut-de-gamme yüzey bitirme işleminin mekanizmaya yine elle uygulandığı Jaeger

LeCoultre’un Metiers Rares (nadir el sanatları) atölyesindeki usta zanaatkarlarca maharetle icra ediliyor.

Hassasiyetin Sesi Saatleri melodik seslerle ifade eden kol saatlerinde uzmanlaşmış saat üreticilerinin sayısı son derece azdır. 1870’ten beri böyle saatler yapan, bu alanda 150 yıllık deneyim ve beceri kazananların sayısı ise çok daha az… Dünyada tarihi ve modern envanterinde 200’den fazla çınlamalı saat kalibresi barındıran tek bir saat üreticisi var: Grande Maison du Sentier, yani Jaeger-LeCoultre.

Dakika tekrarlayıcı alanında ilk kez Jaeger-LeCoultre’un çıkardığı yenilikleri ve gelişmeleri bünyesinde buluşturan Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, Grande Maison’un horolojik yaratıcılığının ve ustalığının zirvesini temsil ediyor.

19’uncu yüzyılda tekrarlayıcı sesleri temelde ankraj-ve-volan mekanizmasıyla üretilirdi, bu mekanizmalar da antika tekrarlayıcılar ile hala eski sistemi kullanan bazı modern saatlerin çınlaması esnasında arkada duyulabilen karakteristik bir vızıltıya neden olurdu. JaegerLeCoultre 1895’te sesi düzenlemek için sürtünme ve merkezcil kuvvetlerden yararlanan yeni bir sessiz vuruş düzenleyicisinin patentini aldı. Günümüzde mekanizma Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel dahil dakika tekrarlayıcı saatlerin çoğunda kullanılıyor.

Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel’in dakika tekrarlayıcısı ilk kez 2005’te Master Minute Repeater Antoine LeCoultre’de görülen patentli kristal gonglar gibi daha yakın tarihli inovasyonlardan da faydalanıyor. Saatin kadran kristaline kaynak edilen kristal gonglar sentetik safir kristalin üstün ses iletimi nitelikleri sayesinde şimdiye kadar üretilmiş en yüksek ve en net kol saati çınlamasını yaratıyor. Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel gonglara güçlü ve hızlı bir biçimde vurmak için mafsallı ve esnek tasarlanan tokmaklar barındırıyor. Bu tokmaklar ilk kez 2009’da Jaeger-LeCoultre’un diğer yegane Westminster melodili kol saati Hybris Mechanica Duomètre à Grande Sonnerie’de yer aldı. Dakika tekrarlayıcı saatlerde gonglar tipik olarak dairesel enkesitlerle tasarlanır, ama Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel’deki gonglar tokmak vuruşlarına en büyük temas alanı tedarik etmek üzere kare enkesitli formunda tasarlandı ve 2006’dan beri Jaeger-LeCoultre’nin dakika tekrarlayıcı saatlerinde bu form uygulanıyor.

Hassasiyet Burgacı Her saat mekanizmasında en önemli parça regülatör organı, yani bir saatin zamanı en hassas biçimde ölçmesine izin veren balans çarkı ve balans yayından oluşan düzenektir. Tourbillon ise pozisyon hatalarını bertaraf ederek regülatörün zaman tutma performansını artıran kronometrik bir yükselticidir. Jaeger-LeCoultre’un döner eşapmanlardan ödüllü klasik tourbillon kalibre 978’den, eşiksiz uçan tourbillon’a, çeşitli çok-eksenli Gyrotourbillon saatlerinden, eğik-eksenli Sphérotoubillon ve Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon’daki uçan balans ile birlikte çığır açan uçan tourbillon’a kadar uzanan şirket içi tourbillon uzmanlığının eşi benzeri yok.

Jaeger-LeCoultre, tourbillon alanındaki benzersiz çeşitliliğini aynı şekilde derinden kavradığı balans yayı teknolojisiyle destekliyor: Şirket içindeki araçlarla şekillendirerek en gelişmiş tourbillon saatlerinin bazılarında kullandığı ileri teknoloji ürünü küresel balans yayı.

Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel hassaslık adına çıkılan keşif yolculuğunu sabit güç (constant force) mekanizmasıyla yeni bir seviyeye taşıyor. Sabit güç yayının eklenmesiyle saatin dakik işlemesindeki odak noktası tourbillon’un dönüş çapının ve onun hassas regülasyonun çok ötesine geçiyor. Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel sabit güç mekanizması bir dakikalık dönüşlerde güç tedarikindeki hassasiyeti, zıplayan dakika kolunun zaman gösterimindeki dakikliği ve tekrarlayıcı sesinin dakikliğini vurguluyor.

Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel

Çap: 43 mm Kalınlık: 14.08 mm Kalibre: 184 – Manuel Kasa: Beyaz altın Su geçirmezlik: 3 bar Fonksiyonlar: Saat/Dakika, Atlayan Tarih Göstergesi, İki yönlü perpetuel takvim (Gün/Tarih/Ay/Yıl), Gyrotourbillon, Westminster çan melodili dakika tekrarlayıcı Güç rezervi: 50 saat Kadran: Mavi guilloché mine ya da Gümüş damarlı Kasa arkası: Açık Üretim limiti: 18 adet Referans: Q52534E1, Q5253420

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About the Author: Gunay Demirbag

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