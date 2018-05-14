SADECE 100 ADET ÜRETİLDİ: GLASHÜTTE SENATOR EXCELLENCE PERPETUAL CALENDAR

14 Mayıs 2018 17:42

Sınırlı edisyonla sunulan Senator Excellence Perpetual Calendar – Limited Edition, Glashütte’nin bu yıl sunduğu yeniliklerden biri ve sadece 100 adet üretildi.

Senator Excellence ailesinin son üyesi, saat mekanizmasının incelikli güzelliğini ve rafine karakterini tam anlamıyla ortaya koyuyor. Senator Excellence Perpetual Calendar – Limited Edition’ın iskelet kadranı, içindeki mekanizmayı her yönüyle gözler önüne seriyor. Yenilikçi Calibre 36, 2016’da ilk kez piyasaya çıktığından itibaren dakiklik, güvenilirlik, zaman akışı ve şıklığa yeni standartlar getirdi. Yeni özel edisyonunda da bu temayı tekrarlıyor.100 parçayla sınırlı üretilen yeni model klasik daimi takvime modern bir görünüm kazandırıyor.

Çağdaş tasarım, geleneksel yapı ile buluşuyor

Geleneksel zanaatlar ile modern tasarımın karışımı olan “iskeletleştirme” uzun süredir usta saat yapımcılarının repertuarlarının vazgeçilmezlerinden. Glashütte Original şimdi bu tekniği farklı ve modern bir tasarımla uyguluyor. Büyük boyutlu mat gri kadran halkasından özenle kesilip ayrılan Panorama Date, ay evresi, haftanın günü, ay ve artık yıl göstergeleri kademeli bir çerçeve içinde zarifçe vurgulanıyor.

Özel geometrik kesimli kadran

Merkezdeki kesikler dikkati, boşlukları sayesinde takvim disklerinin karşılıklı etkileşiminin görülebildiği galvanik gri modül kapak plakasının teknik özelliklerine çekiyor. Detaylı guilloche dekorasyonuyla süslü mekanizmanın kapak plakasının akıcı çizgilerinin ahengini bozan tek şey, kırmızı renkli değerli taşlar. Guilloche dekorasyonu saat şirketinin Pforzheim’deki tesisinde elle yapılıyor. İşlem esnasında geleneksel guilloche deseni aletleri kadran üzerinde geometrik figürler oymak için kullanılıyor. Kadrana düşen ışığın açısına göre farklı şekillerde parlayan desen, her seferinde bambaşka bir görünüm sunuyor.

Daimi takvimin saat yapımcılığı sanatının en zorlu komplikasyonlarından biri olmasının haklı sebepleri var. İçerdiği sofistike mekanizma sayesinde saatler, dakikalar, saniyelerle birlikte haftanın günü, ay, ay evresi ve artık yılı gösteriyor (bu arada farklı ayların uzunluklarını hesaplamayı da ihmal etmiyor). En azından teoride 2100 yılına kadar manuel olarak düzeltilmesi gerekmiyor. Daimi takvime iki karakteristik komplikasyon da eklendi: Panorama Date ve ay evresi göstergesi. Panorama Date, büyük formatlı rakamları dikey ayırma çizgisi olmadan aynı düzlemde gösterirken, ay evresi göstergesinin gece mavisi göğü gümüşi yıldızlarla bezeli.

Gri tonlamalar üzerinde mavi ibreler

Senator Excellence Perpetual Calendar – Limited Edition renkleriyle de 21. yüzyıla demir atmış durumda. 42 mm’lik beyaz altın kasada bulunan mat gri kadran halkası rodyum kaplama; zımparalanmış metalden saat indeksleri ve metalik gri modül kapağı ise mavi detaylarla hoş bir tezat yaratıyor. Koyu mavi Louisiana timsah derisi kayış, geleneksel mavileştirilmiş saat kolları, ay evresi göstergesinin metalik mavi gece göğü, demiryolu tarzı saat halkasının mavi baskılı dakika rakamları ve artık yıl göstergesi saati süsleyen mavi renkli detaylar arasında. Saatin arka yüzündeki safir kristalden en az 100 saatlik güç rezervine sahip 36-02 otomatik mekanizmanın zarif detayları görülebiliyor.

Senator Excellence ailesindeki tüm modeller dakiklikleri, güvenilirlikleri, hassas zaman tutma işlevleri ve şıklıklarıyla istisnai nitelikler sergiliyor. Ve bu iddianın en önemli kanıtı her Senator Excellence saatinin Saxon’daki tesiste 24 gün boyunca titizlikle test edildiğini onaylayan özel bir sertifika. Ayrıca özel bir internet sitesi her saat sahibinin saatin tabi tutulduğu testlerin ayrıntılı sonuçlarının yanı sıra test prosedürlerine ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşmasına imkân veriyor.

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