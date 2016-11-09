ROLLS-ROYCE ‘DAN ÖZEL BİR KUTLAMA

ROLLS-ROYCE VE CHARLES KAISIN EV SAHİPLİĞİNDE LONDRA TESİSİ KUTLAMASI İÇİN SÜRREALİST AKŞAM YEMEĞİ Rolls-Royce sanat programı, Belçikalı tasarımcı Charles Kaisin ile işbirliğini kutlamak için özel bir sürrealist akşam yemeğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik Kaisin’in origami enstalasyonu galasıyla aynı zamanda yapıldı. Markanın ikonik sembolü olan Spirit of Ecstasy’den ilham alındı. Rolls-Royce araçlarını yüzyıllardır süsleyen zarif heykelin 2500 minyatürünü içeriyor. Rolls-Royce Motor Cars tarafından Berkeley Meydanı’nda sergilendi. Tasarımcı, 5 duyuyu içine alan ve “Yolculuk” temasını taşıyan gecenin tüm konseptini, Rolls-Royce sanatkarlığına bağlı olarak gerçek luksu betimleyerek tasarladı. Geceye özel, Londra’da ki Royal Akademi Müzik’den Ellen Vanherck ve Guildhall Müzik ve Drama Okulundan Eline Antoinette Vandenheede, Leo Delibes operasından Flower duet eserini ve Mozart’ın Le Nozze di Figaro’sundan Canzonetta sull’aria eserini piyanist Chavdar Mazgalov yorumladılar. Konserden sonra, solistler kimonoların masa örtüsünden alınan birer parça olduğunu açıkladı. Çorba, Rolls-Royce’un Silver Ghost’unu temsilen gümüş tulum giyen garsonlar tarafından cam kimya tüplerinde servis edildi.