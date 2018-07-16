ROLEX 2018’DE YİNE ÇOK İDDİALI!..

16 Temmuz 2018 16:52

Rolex, ilk olarak Baselworld 2018’de tanıttığı üç yeni Oyster Perpetual GMT-Master II modelini satışa sundu. Aynı anda iki farklı saat dilimini görebilme imkânı sunan model, çoklu saat dilimleri olan kol saatleri arasında örnek gösteriliyor.

Mükemmel bir kozmopolit kol saati olan Oyster Perpetual GMT-Master II, seyahat edenlere aynı anda iki farklı saat dilimini görebilme imkânı sunuyor. Dakik, güvenilir, güçlü ve fonksiyonel olmasından ötürü çoklu saat dilimleri olan saatler arasında örnek gösteriliyor. Baselworld 2018’de, Rolex yepyeni bir mekanizma olan kalibre 3285 ve yeni imajıyla GMT-Master II’nin üç yeni versiyonunu satışa sundu.

Bu saatler beş parçalı Jubilee bilezik üzerine yerleştirilmiş olup iki yönlü döner çerçeve ve 1955 yılında orijinal GMT-Master’da kullanılan renkleri hatırlatan kırmızı ve mavi seramikte iki renkli 24-saat dereceli Cerachrom parça içeriyor. Jubilee bilezik, Oystersteel ve kırmızı – mavi seramikte iki renkli Cerachrom parça, GMT-Master II’de ilk defa bir arada kullanıldı.

Diğer iki yeni versiyonda GMT-Master II ürünlerinde 18 ct Everose altın kullanıldı. Biri tamamen 18 ct Everose altından yapılırken diğeri Everose Rolesor versiyonu–Oystersteel ve 18 ct Everose altını birleştiren. Her iki saatte de siyah ve yeni geliştirilmiş kahverengi seramikte 24-saat dereceli iki renkli Cerachrom parça bulunuyor. Kadranda GMT-Master II yazısı tozlu gül olarak yazılı. Her üç versiyonda da siyah lake kadranlar bulunuyor. Son derece rahat okunabilen Chromalight kollar ve saat işaretleri (uzun süreli ışıltı, mavi ışıma) 18 ct beyaz ya da pembe altından üretilmiş. Oystersteel versiyonunda 24-saat kolu kırmızı lake ile kaplanmış.

Yeni GMT-Master II’deki bilezikler Easylink hızlı genişletme sistemi ile donatılmış. Rolex tarafından 1996 yılında patenti alınan bu sistem, kullanıcının bileklik uzunluğun 5 mm kadar uzatabilmesini izin vererek ek konfor sağlıyor. Ayrıca kaza sonucu açılmayı engelleyen gelişmiş bir mekanizma olan Oysterlock güvenlik tokası ile donatılmış. Bununla birlikte bilekliklerde, bilezik ile kasa arasında kesintisiz görsel sürekliliği sağlayan bir ekleme sistemi de yer alıyor.

Farklı saat dilimlerini gösteriyor

GMT-Master II, adıyla olduğu kadar fonksiyonuyla da saat dilimleri arasında kıtalar arası yolculuğu çağrıştırıyor. Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) Greenwich, Londra’daki Kraliyet Gözlem evinde bulunan ortalama güneş saatini işaret ediyor. Yerel saati (kullanıcının konumundaki saat) gösteren geleneksel saat, dakika ve saniyeye ek olarak, GMT-Master II’de kadranı 24 saatte bir defa turlayan ok şeklinde uca sahip bir kol ve iki yöne dönebilen bir çerçeve ile renkli seramik içerisinde 24 saatlik bölümlere ayrılmış Cerachrom parça da bulunuyor. Çerçeve nötr konumdayken saat 12’de üçgenle, 24-saat kolu referans zamanını gösteriyor (örneğin yerel ülkenin saati) ve bu da çerçevedeki dereceler ile okunabiliyor.

Yurtdışına seyahat edenler döner kurma kolu ile çalışan mekanizma sayesinde saatten saate “atlayan” saat koluyla yerel saati kolayca ayarlayabiliyor. Bu ayarlama, dakika ve saniye kollarından bağımsız olarak ve 24-saat kolunu etkilemeden yapılıyor. Bunun sonucunda yurt dışına seyahat edenler bulundukları yerdeki saatin yanı sıra “kendi ülkelerindeki” saati de eş zamanlı olarak görebiliyor. Farklı bir saat dilimindeki zaman, döner çerçeve döndürülerek görüntülenebiliyor. Bu durumda çerçeve üzerindeki derecelerden 24 saat kolu ile okunan alternatif saat dilimi olan referans zaman gösterilmiyor. Çerçeve bu fonksiyonu ideal bir biçimde gerçekleştirmek için özenle tasarlanmış. Rolex çerçevenin dönme sistemini çerçevenin her iki yöne de rahat ve güvenli bir biçimde dönebilen; 24 farklı saat konumunun her birine bir onay tıklaması ile yerleşen yaylı bir çerçeve dönme sistemi geliştirmiş.

Kalibre 3285’e dair

2018 yılında, GMT-Master II için yepyeni bir mekanizma olan yeni jenerasyon Kalibre 3285 üretildi. Kendinden dönmeli mekanik mekanizmanın geliştirilmesi esnasında 10 patent başvurusu yapıldı. Kalibre 3285 hassasiyet, güç kaynağı, şoklara ve manyetik ortama karşı direnç, uygunluk ve güvenilirlik açısından çok önemli kazanımlar sunuyor. Kalibre 3285 patenti Rolex’e ait olan ve yüksek enerji verimliliği ile üst düzey güvenilirliği bir araya getiren Chronergy özelliğine sahip. Nikel-fosfordan üretilmiş olmasından ötürü manyetik girişimlerden de etkilenmiyor. Optimize edilmiş mavi bir Parachrom ince yay, kol saatinin kalbi kabul edilen eşafmana yerleştirilmiş. Rolex tarafından özel bir paramanyetik alaşımdan yapılmış olup şok durumunda geleneksel ince yaylara göre 10 kattan daha hassas. Yenilenen mimarisi ve mükemmel verimliliği sayesinde, Calibre 3285’in güç rezervi yaklaşık 70 saate kadar çıkabiliyor.

Üstün Kronometre

Tüm Rolex saatleri gibi GMT-Master II de Üstün Kronometre sertifikasına sahip. Bu özel belge her bir kol saatinin Rolex tarafından kendi laboratuvarlarında saat yapımı ile ilgili norm ve standartları aşan kendisine ait kriterlere uygun olarak bir dizi testten başarı ile geçtiğini tasdik ediyor.

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