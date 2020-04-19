ROBERTO COIN ANIMALIER KOLEKSİYONU YENİDEN TASARLANDI

19 Nisan 2020 22:51

Roberto Coin Animalier koleksiyonu 1980’lerin başında yarattı. O dönemler de İtalya tekstilde dünya çapında önemli atılımlar yaparken aynı zamanda Roberto Coin için de atılım yılı oldu.

Roberto Coin, gezilerinden birinden hemen sonra, en çok ilham veren hayvanların eskizlerini taşıyan tanıdık ahır hayvanlarından egzotik hayvanlara kadar tasarımlarını atölyesine taşıdılar. Koleksiyondaki her hayvan, dünyanın bir koruyucusu, doğanın bir parçası olarak taş ve altın ile şekillenerek muhteşem mücevher parçalarına dönüşüyor. İlk oluşumundan yaklaşık 30 yıl sonra daha da zenginleşmiş olarak koleksiyon geri döndü. Bir birinden etkili parçaları beğeniye sundu

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About the Author: Gunay Demirbag

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