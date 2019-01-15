15 Ocak 2019 01:42

Richard Mille, Bonbon Koleksiyonu’yla grafiksel, duygusal ve renksel ifadeninyepyeni ve lezzetli dünyasına adım attı. 10 model olarak tasarlanan koleksiyonun her modeli 30 edisyondan oluşuyor. Yeni koleksiyonuyla saatçiliğin tatlı ve gösterişli yeni vizyonunu sergileyen Richard Mille, şekerler, pastalar ve meyvelerden oluşan bir şölen sunarak var olan gelenekleri, alışkanlıkları ve beklentileri bir kez daha alt üst ediyor. Malzeme, renk ve biçim alanında kendini kanıtlamış uzmanlığın verdiği ilhamla Richard Mille, bilekler için iki karışımı ortaya çıkaran bir şekerleme kavanozunun kapağını açarak markanın üç ikonik modelini temel alan RM 07-03, RM 16-01 ve RM 37-01 ile çocukluğumuzu ziyaret edeceğimiz bir geçit aralıyor, sınırsızca tadı çıkarılacak eski ama tamamen tatlı hatıraların saf hazzını sunuyor. Koleksiyonun Sanat Direktörü Cécile Guenat, yeni koleksiyonu tasarlarken amaçlarının mevcut koleksiyonları gözden geçirmek ve renklerle oynamak olduğunu belirterek, bunuda pop kültüründen ilham alan bir eğlence anlayışını ortaya çıkarmasını sağladığını söyledi.

Bu üniseks koleksiyon, 60 renkten oluşan bir paletten oluşuyor. Richard Mille Bonbon Koleksiyonu, çarpıcı tarzına rağmen, daha önceki Richard Mille koleksiyonlarının devamı olarak hayat buluyor. Kullanılan renklere bakıldığında, markanın sadece renk yalpazesini genişlettiği görülebilir. Yeşil, kızıl, sarı ve hatta pembenin koleksiyonda yer alması, çoğu özel olarak tasarlanmış malzemelerdeki Richard Mille imzalı ustalıkla mümkün. Markanın renkli seramiklerin hareketine ilişkin anlayışı, Carbon TPT® ve Quartz TPT® gibi malzemeleri katmanlandırma uzmanlığı ve renkli taşların yerleşimindeki sürekli iyileştirmeler, her biri hayal gücü dolu, oyuncu, fark yaratan ve en önemlisi iştah kabartan bu şeker gibi tariflerin bileşenleri. Son olarak, ayrıntıları incelikle ve ustaca gören göz, bu 10 modeli, saatin her bileşeninde renk tonları ve dokularla dolu, baş döndürücü grafik tasarımlara dönüştürüyor. Örneğin, kurma kolları ve bazı kasa sargıları cupkake ya da dondurma gibi özel bir lezzetin şeklini alıyor.

Tatlı koleksiyonu “Grand Feu”, mine veya siyah kromlu titanyum karışımları barındıran iki tonlu seramik kasalara sahip dört modelden oluşuyor. Renkli ve leziz RM 07-03 Cupcake, RM 07-03 Marshmallow, RM 37-01 Sucette ve RM 16-01 Réglisse modelleri, zengin bir lezzet yelpazesini çağrıştırıyor. Dahası, bu tatlılardan bir ısırık aldığınızda karşılaşmayı beklediğiniz dokular, yumuşaklık, çıtır çıtırlık ve kabarıklık gibi duyuları uyandırmayı

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About the Author: Gunay Demirbag

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