RICHARD MILLE, YOLLARDA…BAHRAIN MCLAREN BİRLİKTELİĞİ

12 Mart 2020 11:00

Richard Mille, profesyonel bisiklet pelotonuna katılması en çok beklenen takımlardan BahrainMcLaren ile yeni işbirliğine başlamanın heyecanını yaşıyor. 2016 yılında başlayan Richard Mille ve McLaren işbirliği, çığır açan teknolojisiyle şimdiye kadar üretilen en hafif mekanik kronograf RM 50-03 ve RM 11-03 ile meyvelerini verdi.Bahrain Dünya Turu Bisiklet Takımı ve McLaren, bu spora, hayranlarına ve iş ortaklarına ilham verecek en iyi sporcuları ve teknolojileri bir araya getiren bir ekip ortaya çıkarmak ve böylece bu sporu heyecan dolu yeni bir çağa taşımak üzere güçlerini birleştirdi. Gelecek yıl içerisinde sunulacak olan ve takımın renklerini taşıyan RM 67-02 prototipleri ise, bu inanılmaz disiplinin çok meşakkatli gerçek koşullarında sporcular tarafından test edilecek.

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About the Author: Gunay Demirbag

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