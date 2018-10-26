26 Ekim 2018 16:46

Richard Mille, dünyadaki en büyük butiğini New York Manhattan 57. caddede 390 metrekarelik bir alanda açtı. Böylece marka Amerika kıtasındaki 9. butiğine erişmiş oldu. Yeni bir mimari tasarıma sahip olan butik bol güneş alan iki katlı bir yapı içerisinde yer alıyor. 45 metre uzunluğunda LED ışıklarla aydınlatılmış iki katlı şeffaf duvar, ülkenin batı yakasının en uzun gökdeleninin girişinde ışıldayan bir görünüm sunuyor. Toplam 37 bin pound ağırlığındaki 24 masif cam panel, Richard Mille’in RM 008 Tourbillon mekanizmasını temel alan çarpıcı bir oyma işçiliği oluşturmak amacıyla teker teker işlenmiş ve üç katman olarak tasarlanmış.

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About the Author: Gunay Demirbag

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