9 Ekim 2018 17:35

RICHARD MILLE, ADRENALİN TUTKUSUNA DEVAM DEDİ ve CIRCUIT PAUL RICARD’IN RESMİ ORTAĞI OLDU

Richard Mille, Abu Dabi Yas Marina ile imzalanan ortaklığının ardından bir pistle yapılan ikinci iş ortaklığını yaparak Paul Ricard’ın resmi ortağı olduğunu açıkladı.

Motor yarışlarına ve hız sporlarına düşkünlüğü ile tanınan Richard Mille, Circuit Paul Ricard ile resmi ortaklığa giderek adrenalin tutkusunu bir kez daha kanıtladı. Le Mans Classic ve Chantilly Arts & Elegance gibi büyük spor otomobil etkinliklerinde yer alan ve markanın Formula 1 takımları ve sürücüleriyle ilişkisi sayesinde bir çok inovasyona öncülük eden Richard Mille, hızın efsane cephelerinden birine daha imzasını attı; Circuit Paul Ricard.

Fransa’nın Var bölgesinde bulunan Le Castellet’te 1970 yılında açılan pist, bugüne kadar spor tarihinin en unutulmaz yarışlarına sahne oldu. Fransa’nın Formula 1 Grand Prix’i, Bol d’Or ile dört ve iki tekerlekli sayısız mekanik test, Circuit Paul Ricard’ın efsaneye dönüşmesini sağladı. Pistin tarihindeki yeni sayfa ise, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Fransa’ya tekrar geçtiği 24 Haziran 2018’de açıldı.

Teknik inceliğin, performansın ve hafiflik arayışının en uçlarda yaşandığı yarış arabalarına saat yapımı kadar tutku besleyen Richard Mille, adını resmi saat ortağı olarak Circuit Paul Ricard’a da taşımaya karar verdi. Richard Mille, yarış pisti boyunca yer alan video ekranlarında, pistin araç filosunda ve ayrıca halka, basına ve VIP alanlarında yer alacak. Marka, sahaların ve ana tribünlerin tam karşısındaki girişte kurulu dev saat kulesi Tour Chrono’yu da marka için yeniden tasarlayacak.

Circuit Paul Ricard’ın yöneticisi Stéphane Clair, Richard Mille ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden ve ortak tutkularını, teknolojiye verdikleri değeri, öncü bir ruhu ve motor sporlarını sergilemekten duydukları mutluluğu paylaşarak tasarımının Richard Mille ekiplerine ait olduğu için büyük bir başarı örneği olan Tour Chrono’nun, Circuit Paul Ricard gibi dünyaca ünlü bir pistte pozisyonlar ve zamanlamalarla ilgili anlık güncellemeleri paylaşması ve yarışın kendisini canlı olarak vermesi nedeniyle kilit rol oynadığını söyledi.

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About the Author: Gunay Demirbag

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