MÜZİK TUTKUNLARINA ÖZEL : RAYMOND WEIL FREELANCER GIBSON LES PAUL

13 Kasım 2017 21:32

Müzikten esinlenen Raymond Weil, Freelancer “Gibson Les Paul” modelini tanıttı.

İsviçre saat yapımcılığının kusursuz bir örneğini sergileyen Raymond Weil, efsanevi elektro gitar üreticisi Gibson’ın tüm zamanların en önemli sanatçılarına ilham olmuş, Jimmy Page’den Keith Richards’a, Jimi Hendrix’den Eric Clapton’a kadar bir çok sanatçının tercih ettiği Les Paul gitarını onurlandıran yeni modeliyle en özel yeni yıl hediyesini vermek isteyenlere hitap ediyor.

Sembolik olarak gitar kutusunu andıran bir kutu içerisinde sunulan Raymond Weil Freelancer “Gibson Les Paul” modelinde rock tavrını ve müzik tutkusunu ifade eden tasarım detaylarına da yer veriliyor. Sınırlı sayıda, sadece 400 adet üretilen modelin 43,5 mm paslanmaz çelik kadranında saat 12 yönünde ünlü gitar üreticisinin ismi yer alırken elmas Les Paul imzası altın tonda parlıyor. Delikli deri kayışı bir gitarın gövdesindeki ses deliklerini anımsatırken saat işaretlerinin bulunduğu 6 akordu anımsatan tasarım dikkat çekiyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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