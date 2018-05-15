RADO’DAN 2018 MODEL SPOR SAAT

15 Mayıs 2018 16:21

Eski ve yeninin kusursuz bileşimini sunan Rado, HyperChrome Chronograph Automatic modeli ile bu çizgisini daha da yukarılara taşıyor. Modelde, bronz ve uzmanlığını uzun süre önce ispatladığı yüksek teknoloji ürünü seramik yapı kullandı. Hafif, üstün çizilme direncine sahip model, 999 adet limitli olarak tasarlandı. Spor şıklığı ön planda tutan beylerin hemen dikkatini çekecek bir model. 45 mm otomatik kronograf high-tech mat siyah kasaya sahip. Eski kahverengi görünümlü deri kayışı da seramik bileziğine alternatif olarak sunuluyor. İnsanlığın en eski madeni olan bronz ise kronograf baskılarında kullanılmış. Saatin pembeSuper-Luminova kaplı altın ibre ve indeksleri, bronzun ve metalin rengini daha da ortaya çıkarıyor. Siyah kadranı üzerinde saat dört ve beş arasında tarih göstergesi konumlandırılmış. Ek bir fonksiyon olarak, bezelinde takometre ölçeği yer alıyor. 42 saat güç rezerv özelliği bulunuyor ve 100 metre su basıncına dayanıklı olarak donanımlandırıldı.

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