PRENSES DIANA: MY FASHION STORY

22 Aralık 2016 21:25

Londra Kensington Sarayı, önümüzdeki günlerde yer alacak olan serginin konusunun Prenses Diana’nın giyim tarzına odaklanacağını bildirdi. Serginin adı Diana: My Fashion Story.

Sergi, Diana’nın 15 yıl yaşadığı sarayın içinde ve bahçesinde yer alacak. Amerika ziyareti sırasında Beyaz Saray’da John Trovalta ile dans ederken giydiği kadife Victor Edelstein tuvaleti de sergilenecek elbiseler arasında. Sergi 24 Şubat – 31 Ağustos süresince meraklılarına kapılarını açacak.

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About the Author: Gunay Demirbag

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